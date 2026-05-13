ISU о Муравьевой: «Вопросы передачи гражданства фигуристам решаются между соответствующими федерациями‑членами»

ISU о переходе Муравьевой: вопросы передачи гражданства решаются федерациями.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что вопрос переходов фигуристов решается между национальными федерациями.

Ранее РИА Новости сообщило, что фигуристка Софья Муравьева попросила отчислить ее из сборной России. Решение может быть связано со сменой спортивного гражданства.

«Вопросы передачи гражданства фигуристам, в первую очередь, решаются между соответствующими федерациями‑членами.

У членов ISU есть время до 1 июля, чтобы подать такие запросы. ISU не будет больше комментировать отдельные случаи», — заявили в пресс-службе ISU.

