ISU о Муравьевой: «Вопросы передачи гражданства фигуристам решаются между соответствующими федерациями‑членами»

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что вопрос переходов фигуристов решается между национальными федерациями.

Ранее РИА Новости сообщило, что фигуристка Софья Муравьева попросила отчислить ее из сборной России. Решение может быть связано со сменой спортивного гражданства.

«Вопросы передачи гражданства фигуристам, в первую очередь, решаются между соответствующими федерациями‑членами.

У членов ISU есть время до 1 июля, чтобы подать такие запросы. ISU не будет больше комментировать отдельные случаи», — заявили в пресс-службе ISU.

А Трампу уже звонили по поводу перехода Муравьевой?
Хайпожоры(с. сами себя так называют) в своём стиле. То на ОИ достали, что МОК предложел Тутберидзе не выходить к бортику с Аделией. То ещё куда залезут.
Да, Муравьева переходит в Китай в рамках сделки по Мадагаскару
Уже до ИСУ добрались. Да для ИСУ карантин не нужен, а вот открепление от ФФКР получить нужно, и в лучшем случае получит его через год, так как была не только в сборной, но и на внутренних соревнованиях.
Ну, конечно, 2 года карантина.
Ответ Katerina Sunny
Мне кажется, придётся два года сидеть на карантине. ФФКР побоится, что кто-то еще из сборной последует примеру Муравьевой, и выставит максимально жесткие требования. Тем более что у Софьи, насколько я понимаю, нет дополнительных аргументов, как у той же Самоделкиной, у которой мама родом из Казахстана.
"ISU не будет больше комментировать отдельные случаи"
Журналисты, похоже, достали их своими вопросами - понятно ведь, договариваются федерации.
Чего названивать? Чтобы что? Какой ответ они ждали, непонятно.
Если Муре выставят два года карантина, она себя в кучу уже не соберёт после.
Так ещё Рудковские с контрактом
Так и должны 2 года дать. Её же последние 5 лет в сборную сами же и затаскивали.
Будет странно, если теперь просто так отпустят такой "ценный кадр")))
Уверена что у Софьи есть предварительная договоренность с другой федерацией. Она бы не стала дергаться, отчисляться из сборной, давать интервью на Катке. Ну что, кто за Францию??? Думаю Париж для отдыха был выбран не случайно.
Скорее за Грузию, Настя Губанова, может быть, передумала выходить в сезон, в это верится больше
У Насти Губановой все хорошо, все же видели ее форму и заряд на ОИ. Вы и другие, которые прогнозируют ей неудачи и пенсию - просто какие-то вредители.
Скорее всего вы, Пахра, отправитесь в Грузию, некоторые хинкали пекари не выходят в горячий сезон.
Матч ТВ проще названивать, чем открыть регламент.
А карантин же вроде касается только международных соревнований? При переходе в условную Францию вполне может выступать на внутренних соревнованиях и в шоу.
PS. Так то, если по честноку, то у наших спортсменов карантин уже поболее , чем 2 года. И ничего, не бросают.
Ну так у нас и девочки--топового уровня)))
Проблемы в варке в собственном соку! Замкнутое судейство будет выталкивать наверх не самых талантливых, а самых мохнатых. Ну мы это постоянно и сейчас видим. Если есть возможность поехать прицениться к другим, занять какие то местечки на гран-при, засветиться, то и местным будет сложно проигнорить. А так мы будем иметь в качестве лидера условного ГномГномыча.
Минимум год карантина обязательно получит, а может и два. Франция- не верю вообще. Армения, Грузия, Азербайджан, даже Беларусь возможны.
22 мая отчётно-выборная конференция ФФККР, а после этого последует ответ на обращение Муравьёвой.
А когда официальный состав сборной объявляют? Вроде бы в середине мая же должны?
Вот после отчётно-выборной конференции ФФККР и объявят. Определятся с руководством, подведут итоги года, возможно появятся новые фигуры в рядах федры.
Скоро наших допустят по ФК
но ей с её катанием и ПЕРЕХОДАМИ в Сборную России не попасть уже!!!!!!!!
Кагияма о перерыве в карьере: «Хочу сделать за этот год все возможное, чтобы окончить университет»
сегодня, 08:56
Алексей Мишин: «Не согласен с теми, кто говорит, что без нас фигурное катание умерло. Оно не только не умерло, но развивается в очень интересных аспектах»
сегодня, 08:29
Ришо показал, как Валиева работает над новой программой
вчера, 21:21Видео
Олимпийские призеры Берулава и Метелкина проведут предсезонную подготовку на катке Тутберидзе в Москве: «Говорить о переходе пока преждевременно»
вчера, 20:33
Юристы Плющенко рассматривают возможность иска против мамы фигуристки Парсеговой из-за ее слов в сериале «Метод Тутберидзе»
вчера, 19:07
Владимир Познер: «Наше возвращение придало бы фигурному катанию более высокую грань конкуренции»
вчера, 17:51
«Мы не афишируем, но и не скрываем». Загитова выложила фото с молодым человеком
вчера, 15:36Фото
Мария Бутырская: «Я думаю, программа Валиевой и Ришо будет произведением искусства, шедевром»
вчера, 14:42
«С Алисой Лю могут легко конкурировать пяток наших девчонок. Если Петросян сделает коронный прыжок, никаких вопросов не будет». Иоланда Чен о фигуристках
вчера, 14:33
Виктория Синицина: «Мы сейчас находимся в хорошей физической форме. В ледовых шоу мы катаем не менее сложные номера, чем на соревнованиях»
вчера, 11:07
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
