Golden Spin. Дэвис и Смолкин, Беккер и Эрнандес, Янсе ван Ренсбург и Штеффан покажут произвольные танцы
ISU Challenger
Golden Spin of Zagreb
Загреб, Хорватия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 16:00 по московскому времени (6 декабря).
Вторая разминка
6. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр)
7. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)
8. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина)
Третья разминка
9. Шариз Маттеи – Макс Либерс (Германия)
10. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)
11. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
12. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
13. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
После ритм-танца
1. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 72,36
2. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 72,21
3. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 70,62
4. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 70,19
5. Шариз Маттеи – Макс Либерс (Германия) – 65,59
6. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 65,20
7. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 65,20
8. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) – 61,69
Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Селевко, Лью, Теннелл, Пинзарроне
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