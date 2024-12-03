Кубок Москвы. Хабибуллина и Княжук выступят вне конкурса, Чернышова и Вильчик, Сабада и Астахов выйдут на лед с короткими программами по разряду КМС
Хабибуллина и Княжук выступят вне конкурса в финале Кубка Москвы.
Кубок Москвы (финал)
KMC, пары
Короткая программа
Начало – 18:55 по московскому времени, прямая трансляция – Mainstream.
Первая разминка
Наталья Хабибуллина – Илья Княжук (вне конкурса)
1. Софья Маринина – Роман Черненко
2. Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский
Вторая разминка
3. Ольга Сабада – Павел Астахов
4. Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев
5. Мария Симонова – Петр Алексеенко
6. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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