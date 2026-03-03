  • Спортс
  • Ирина Роднина: «Когда применяются санкции против нашей страны, а против кого-то – нет, очевидно, что у МОК есть, мягко говоря, любимчики в кавычках»
Ирина Роднина: «Когда применяются санкции против нашей страны, а против кого-то – нет, очевидно, что у МОК есть, мягко говоря, любимчики в кавычках»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об отстранении спортсменов от международных соревнований на фоне геополитических конфликтов. 

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана.

– Как вы считаете, должен ли Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировать на этот конфликт и вынести санкции американским и израильским спортсменам?

– Я не настолько знаю особенности правил Международного олимпийского комитета, не являюсь членом этой организации, чтобы отвечать за МОК. Конечно, мы ждем открытого отношения от МОК. Когда применяются санкции против нашей страны, а против кого-то – нет, очевидно, что у этой организации есть, мягко говоря, любимчики в кавычках. Но правила должны быть едины всех.

У МОК должны быть четкие критерии отстранения спортсменов. Когда спортсмен принимает допинг, тут все понятно, никаких вопросов. А когда МОК не допускает российских и белорусских спортсменов по политическим моментам, какие тут очевидные критерии? Никаких.

Тогда нужно прописать правила, по которым определять, какой политический момент тяжелее, а какой легче. Международный олимпийский комитет должен четко обосновывать свои решения. Призываю МОК к большей открытости, – сказала Роднина.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
15 комментариев
Да не может такого быть 🤣
Ответ Mohnatiy
Да не может такого быть 🤣
Походу прочла все наши комментарии 😁
Зачем же так резко, Ирина Константиновна!
Ответ kverigina
Зачем же так резко, Ирина Константиновна!
Так у неё дочь в заложниках в Америке !
А то Вы не в курсе ?
Милонова хоть почитайте, что там происходит повсеместно и повседневно !
Как можно жесткоча требовать от нее ?
Не любимчики, а ХозяевА (с заглавной и с удареним на А).
Есть, да. И чо ты им сделаешь?
У МОК есть "любимчики". И в данном случае он выступает в качестве пассива: как "любимчики" захотят, так энтот МОК и крутят на своём .. кхм-кхм. Такой уж МОК орган...
Рекомендуем