Ирина Роднина: «Когда применяются санкции против нашей страны, а против кого-то – нет, очевидно, что у МОК есть, мягко говоря, любимчики в кавычках»

Роднина: очевидно, что у МОК есть, мягко говоря, любимчики.

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об отстранении спортсменов от международных соревнований на фоне геополитических конфликтов.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана.

– Как вы считаете, должен ли Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировать на этот конфликт и вынести санкции американским и израильским спортсменам?

– Я не настолько знаю особенности правил Международного олимпийского комитета, не являюсь членом этой организации, чтобы отвечать за МОК. Конечно, мы ждем открытого отношения от МОК. Когда применяются санкции против нашей страны, а против кого-то – нет, очевидно, что у этой организации есть, мягко говоря, любимчики в кавычках. Но правила должны быть едины всех.

У МОК должны быть четкие критерии отстранения спортсменов. Когда спортсмен принимает допинг, тут все понятно, никаких вопросов. А когда МОК не допускает российских и белорусских спортсменов по политическим моментам, какие тут очевидные критерии? Никаких.

Тогда нужно прописать правила, по которым определять, какой политический момент тяжелее, а какой легче. Международный олимпийский комитет должен четко обосновывать свои решения. Призываю МОК к большей открытости, – сказала Роднина.