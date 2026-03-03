  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов: «Я был свидетелем, как тренер залепила фигуристке такую оплеуху, при этом даже не одну, а две. Та аж падала»
65

Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов: «Я был свидетелем, как тренер залепила фигуристке такую оплеуху, при этом даже не одну, а две. Та аж падала»

Тихонов: я был свидетелем, как тренер залепила фигуристке оплеуху, та аж падала.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о случаях рукоприкладства в женском фигурном катании, свидетелем которых он был.

«Я с фигурным катанием очень хорошо дружил, были турне по Сибири, с ними были на Олимпиадах. Не буду называть фамилий, но видел, как тренер наказывает спортсменку. Я был свидетелем, что тренер залепила ей такую оплеуху, при этом даже не одну, а две. Фигуристка аж падала.

Я спросил в шутку, что это не наши методы, непедагогично. А мне ответ, что зато они будут олимпийскими чемпионами.

Через полтора года они действительно стали олимпийскими чемпионками! И вот правильно это или нет? Но трудолюбие никто не отменял. После победы я с ними беседовал. Они говорили, что было настолько неприятно, что я это все видел. Но я сказал, что никаких обид», — сказал Тихонов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Советский спорт»
logoАлександр Тихонов
logoСоветский спорт
65 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тарасова Бестемьяновой. Общеизвестная история. Не один Тихонов был свидетелем. Об этом сама Бестя и рассказала, сравнительно недавно.
Ответ Tante Ellen
Тарасова Бестемьяновой. Общеизвестная история. Не один Тихонов был свидетелем. Об этом сама Бестя и рассказала, сравнительно недавно.
И сама Тарасова тоже говорила в интервью, что выхода не было у нее)
Ответ Tante Ellen
Тарасова Бестемьяновой. Общеизвестная история. Не один Тихонов был свидетелем. Об этом сама Бестя и рассказала, сравнительно недавно.
Бестемьянова не подходит. Они ОИ стали в 88, а Тихонов уже давно не выступал.
Я спросил в шутку, что это не наши методы, непедагогично. А мне ответ, что зато они будут олимпийскими чемпионами.
..
Я то обычно лыжи и палки об их спины ломал))
Ответ Клирик
Я спросил в шутку, что это не наши методы, непедагогично. А мне ответ, что зато они будут олимпийскими чемпионами. .. Я то обычно лыжи и палки об их спины ломал))
Большунов будет топ тренером, он уже не первый год отрабатывает махи палкой по спине
Ответ SkiSiber
Большунов будет топ тренером, он уже не первый год отрабатывает махи палкой по спине
Не, ну а как иначе баллотироваться? Хайп, прости, господи.
Как тебя, как спортсмена запомнят если ты не не очень в результате?
А как они обе смогли стать через полтора года олимпийскими чемпионками? Место-то одно ))
Ответ Skyolker
А как они обе смогли стать через полтора года олимпийскими чемпионками? Место-то одно ))
В 1980 олимпийскими чемпионками стали Роднина и Линичук)
Ответ Боевые Коты Хрустального Королевства
В 1980 олимпийскими чемпионками стали Роднина и Линичук)
То есть им от одного тренера оплеухи приехали? )) Впрочем, в 80-е, где считалось нормой лупить ремнем детей в семье и родителям за это ничего не было, меня ничто не удивляет.
Тихонов - адепт секты свидетелей оплеухи
Жаль не было свидетелей, как ты стрелял в Тулеева. Или были?
Ответ Андрей Масловский
Жаль не было свидетелей, как ты стрелял в Тулеева. Или были?
Он и не стрелял, до этого и не дошло.
Он с братом сыграли роль полезных идиотов, что пошли искать киллеров по операции ФСБ.
А польза в том, что это позволило забрать активы в России у Михаила Живило - подстава для передела собственности
Ответ Андрей Масловский
Жаль не было свидетелей, как ты стрелял в Тулеева. Или были?
Это тоже было не совсем педагогично. Но зато потом Австрию посмотрел.
Это была не фигурка, а волейбол и тренером этим был Карполь 😄
Ответ SkiSiber
Это была не фигурка, а волейбол и тренером этим был Карполь 😄
и не в лотерею, а в преферанс
Это как в анекдоте про летающих крокодильчиков в цирке: шепчет на ушко зрителю: "знали бы вы как нас здесь ###### (избивают)"
Змиевская Баюл так приводила в чувства
А в биатлоне никого прикладом не били ?
Правильно или нет бить человека по лицу? а у них еще и дети тренируются. Какой позор
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Милонов о ЧМ-2026: «Приличному человеку там делать нечего – порежут, ограбят. Россию не пустили – спортивные федерации давно стали платными проститутками США и Израиля»
3 марта, 12:44
Артур Гомес: «Карпин – великий тренер, он не был главной проблемой в «Динамо». Был другой проблемный человек из его штаба»
2 марта, 17:50
Рыбин о переносах матчей «Сочи»: «Такая ситуация в стране. Люди относятся с пониманием. Наше небо защищено более чем достаточно, нет повода переживать»
2 марта, 16:52
Рекомендуем
Главные новости
Тарасова о критике в адрес Лью: «Как травлю можно считать адекватной? Не может быть такого, чтобы она не проходила допинг-контроль»
вчера, 20:06
Финал Гран-при России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано покажут ритм-танцы
вчера, 19:55
⛸️ Чемпионат мира среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Эррера и Хобта – 3-и
вчера, 19:38
Финал Гран-при России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков представят короткие программы
вчера, 19:36
Финал Гран-при-при России. КМС. Лазарев, Федотов, Лукин, Самбуев, Солодников, Ленков выйдут на лед с произвольными программами
вчера, 19:22
Финал Гран-при-при России. КМС. Дзепка, Стрельцова, Принева, Ореховская, Смагина, Плескачева выступят с произвольными программами
вчера, 19:12
Лев Лазарев: «Не был уверен, что откатаю короткую программу чисто. Утром переезжал из одного отеля в другой»
вчера, 18:24
Тутберидзе на вопрос, ограничивает ли себя в еде: «Конечно, это же мое тело. Если бы это было тело соперницы – обожралась бы сразу»
вчера, 17:03
Этери Тутберидзе: «Когда Липницкая не переносила Медведеву, мы сделали график без выходных, чтобы они не пересекались. Потом была похожая ситуация с Алиной и Женей»
вчера, 16:54
Этери Тутберидзе: «Загитову нужно было выводить предельно серьезно. А с Медведевой наоборот, всегда шутки»
вчера, 16:45
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман, Подгайная и Коваль покажут ритм-танцы
вчера, 21:17
Чемпионат мира среди юниоров. Наката, Со Мин Гю, Эбихара, Нишино, Санчес выступят с произвольными программами
вчера, 21:05
Тутберидзе о дочери Диане Дэвис: «Она во многом сильнее меня. Хотя в быту до сих пор многое я решаю»
вчера, 19:03
Алдар Самбуев: «Сегодня было тяжело. Прокатом недоволен, не получил того кайфа, который обычно получается»
вчера, 18:33
Марк Лукин: «Этот сезон для меня тяжелый, активно готовлюсь к экзаменам, нужно было попадать в сборную... Очень ответственно ко всему подходил»
вчера, 18:29
Этери Тутберидзе: «Когда я была спортсменкой, конечно, мечтала, что буду олимпийской чемпионкой»
вчера, 16:22
Зоя Ковязина: «Хотим кататься стабильно на каждых соревнованиях и быть на лидирующих позициях»
вчера, 14:55
Губернатор Челябинской области: «Мы готовы достойно принять финал российского сезона и показать, что по праву являемся одним из центров зимних видов спорта в стране»
4 марта, 12:13
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
Рекомендуем