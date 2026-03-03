Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов: «Я был свидетелем, как тренер залепила фигуристке такую оплеуху, при этом даже не одну, а две. Та аж падала»
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о случаях рукоприкладства в женском фигурном катании, свидетелем которых он был.
«Я с фигурным катанием очень хорошо дружил, были турне по Сибири, с ними были на Олимпиадах. Не буду называть фамилий, но видел, как тренер наказывает спортсменку. Я был свидетелем, что тренер залепила ей такую оплеуху, при этом даже не одну, а две. Фигуристка аж падала.
Я спросил в шутку, что это не наши методы, непедагогично. А мне ответ, что зато они будут олимпийскими чемпионами.
Через полтора года они действительно стали олимпийскими чемпионками! И вот правильно это или нет? Но трудолюбие никто не отменял. После победы я с ними беседовал. Они говорили, что было настолько неприятно, что я это все видел. Но я сказал, что никаких обид», — сказал Тихонов.
