Александр Жулин: «Нашего возвращения вообще никто в мире не ждет. Уже с трудом верится в какие-то позитивные моменты»
Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что на международной арене не ждут возвращения российских фигуристов.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил мнение, что российские фигуристы-юниоры будут выступать с флагом и гимном в следующем сезоне.
«Я бы очень хотел, чтобы Евгений Плющенко оказался прав. Но думаю, что нашего возвращения вообще никто в мире не ждет. Тем более что выложенные видеозаписи программ Александры Трусовой и Камилы Валиевой с четверными тулупами и лутцами говорят о том, что наши фигуристы, как всегда, находятся на коне.
Почему-то, начиная с пандемии 2020 года, для нас все обстоит очень плохо. Просвета не видно. Поэтому мне уже с трудом верится в какие-то позитивные моменты. Я оптимист по жизни, но эти шесть лет привели меня к пессимистическому взгляду на ситуацию. Поэтому давайте подождем», – сказал Жулин.
Жулину что, Жулина и тут отлично кормят, вот сейчас его прима прямиком из ЛП на финал гран при за гарантированной медалькой, причем высшего достоинства, как бы Степанова и Букин не откатались без нормального тренировочного процесса (у партнерши многочасовые репетиции, съемки только несколько дней назад закончились) . Включат привычную шарманку о двадцатилетнем стаже и невероятном МЖ. То, что это спортивный старт предполагающий планомерную подготовку, тем более если спортсмену не 18-20, когда ресурс позволяет форсировать, это игнорируется, сойдет и так. На МС подобное не прокатило бы, особенно после отстранения, потому кому то легче картинно посокрушаться и продолжить плыть в удобном фарватере.