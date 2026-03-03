Александр Жулин: «Нашего возвращения вообще никто в мире не ждет. Уже с трудом верится в какие-то позитивные моменты»

Жулин: никто в мире не ждет возвращения российских фигуристов.

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что на международной арене не ждут возвращения российских фигуристов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил мнение, что российские фигуристы-юниоры будут выступать с флагом и гимном в следующем сезоне.

«Я бы очень хотел, чтобы Евгений Плющенко оказался прав. Но думаю, что нашего возвращения вообще никто в мире не ждет. Тем более что выложенные видеозаписи программ Александры Трусовой и Камилы Валиевой с четверными тулупами и лутцами говорят о том, что наши фигуристы, как всегда, находятся на коне.

Почему-то, начиная с пандемии 2020 года, для нас все обстоит очень плохо. Просвета не видно. Поэтому мне уже с трудом верится в какие-то позитивные моменты. Я оптимист по жизни, но эти шесть лет привели меня к пессимистическому взгляду на ситуацию. Поэтому давайте подождем», – сказал Жулин.