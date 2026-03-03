25

Александр Жулин: «Нашего возвращения вообще никто в мире не ждет. Уже с трудом верится в какие-то позитивные моменты»

Жулин: никто в мире не ждет возвращения российских фигуристов.

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что на международной арене не ждут возвращения российских фигуристов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил мнение, что российские фигуристы-юниоры будут выступать с флагом и гимном в следующем сезоне.

«Я бы очень хотел, чтобы Евгений Плющенко оказался прав. Но думаю, что нашего возвращения вообще никто в мире не ждет. Тем более что выложенные видеозаписи программ Александры Трусовой и Камилы Валиевой с четверными тулупами и лутцами говорят о том, что наши фигуристы, как всегда, находятся на коне.

Почему-то, начиная с пандемии 2020 года, для нас все обстоит очень плохо. Просвета не видно. Поэтому мне уже с трудом верится в какие-то позитивные моменты. Я оптимист по жизни, но эти шесть лет привели меня к пессимистическому взгляду на ситуацию. Поэтому давайте подождем», – сказал Жулин.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoКамила Валиева
logoсборная России
logoАлександр Жулин
женское катание
logoЕвгений Плющенко
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот это честно и адекватно! И сегодняшние события показывают, что нас выкинули сразу, как только появился у МОК малейший повод...надоели всем наш сильный Спорт, наши сильные спортсмены, наши победы...американцам, японцам самим хочется медалей и призовых...теперь они прямо окупировали некоторые виды и гребут бессовестно, вступая в сговор с судьями...отвратительно! И не ждет нас никто....
Ответ Другой мир
Вот это честно и адекватно! И сегодняшние события показывают, что нас выкинули сразу, как только появился у МОК малейший повод...надоели всем наш сильный Спорт, наши сильные спортсмены, наши победы...американцам, японцам самим хочется медалей и призовых...теперь они прямо окупировали некоторые виды и гребут бессовестно, вступая в сговор с судьями...отвратительно! И не ждет нас никто....
Надоели понты, пафос и пр. бахвальство якобы сильным Спортом. Да, в 1-2 видах спорта до бана были топовые спортсмены, но в целом российский спорт и близко не был в мировом топе, если сравнивать с другими странами.
Ответ AgentSM
Надоели понты, пафос и пр. бахвальство якобы сильным Спортом. Да, в 1-2 видах спорта до бана были топовые спортсмены, но в целом российский спорт и близко не был в мировом топе, если сравнивать с другими странами.
Странный у вас ник, однако. Что вы вообще здесь забыли, если так ненавидите российский спорт в целом.
Если только ждать , то ничего и не дождемся, сейчас с учетом внешнеполитических условий надо не просить, а требовать равных прав для наших спортсменов в CAS, обращаться в федерации, пусть изощряются в мотивировках отказов, главным оппонентам сегодня по сути нечем отвечать, демагогию включить могут, но разумных возражений быть не должно, Израиль соревнуется, теперь и Америка тоже, так сказать не взирая ни на что.
Жулину что, Жулина и тут отлично кормят, вот сейчас его прима прямиком из ЛП на финал гран при за гарантированной медалькой, причем высшего достоинства, как бы Степанова и Букин не откатались без нормального тренировочного процесса (у партнерши многочасовые репетиции, съемки только несколько дней назад закончились) . Включат привычную шарманку о двадцатилетнем стаже и невероятном МЖ. То, что это спортивный старт предполагающий планомерную подготовку, тем более если спортсмену не 18-20, когда ресурс позволяет форсировать, это игнорируется, сойдет и так. На МС подобное не прокатило бы, особенно после отстранения, потому кому то легче картинно посокрушаться и продолжить плыть в удобном фарватере.
Выложеные видео не равно сделанные на соревнованиях.
как?! нам тут 4 года льют в уши, что фигурное катание без нас совсем загибается: уровень программ упал ниже плинтуса, смотреть соревнования без россиян никто не хочет, ISU находится на пороге банкротства...
Трусова и Валиева своими видео отсрочили наше возвращение на неопределенную перспективу. Спасибо Жулину, что наконец найдена истинная причина отстранения. И , если отобрать у девиц смартфоны, мы моментально вернёмся.
В суд надо было на ИСУ в 22-м или 23-м годах подавать, а не му-му водить
Камила и Саша где-то выложили целые программы с квадами? Где?
Да, спорцменов нет, не ждут.. А зачем? Российские тренеры теперь поднимают другие Федерации, медали... И ведь это выгодно!
как никто?тат ждет)))Скажите уже ей,а то какой год уверена
Действительно только сейчас поняли.?))
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тарасова о критике в адрес Лью: «Как травлю можно считать адекватной? Не может быть такого, чтобы она не проходила допинг-контроль»
вчера, 20:06
Финал Гран-при России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано покажут ритм-танцы
вчера, 19:55
⛸️ Чемпионат мира среди юниоров. Кемп и Елизаров победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Эррера и Хобта – 3-и
вчера, 19:38
Финал Гран-при России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков представят короткие программы
вчера, 19:36
Финал Гран-при-при России. КМС. Лазарев, Федотов, Лукин, Самбуев, Солодников, Ленков выйдут на лед с произвольными программами
вчера, 19:22
Финал Гран-при-при России. КМС. Дзепка, Стрельцова, Принева, Ореховская, Смагина, Плескачева выступят с произвольными программами
вчера, 19:12
Лев Лазарев: «Не был уверен, что откатаю короткую программу чисто. Утром переезжал из одного отеля в другой»
вчера, 18:24
Тутберидзе на вопрос, ограничивает ли себя в еде: «Конечно, это же мое тело. Если бы это было тело соперницы – обожралась бы сразу»
вчера, 17:03
Этери Тутберидзе: «Когда Липницкая не переносила Медведеву, мы сделали график без выходных, чтобы они не пересекались. Потом была похожая ситуация с Алиной и Женей»
вчера, 16:54
Этери Тутберидзе: «Загитову нужно было выводить предельно серьезно. А с Медведевой наоборот, всегда шутки»
вчера, 16:45
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат мира среди юниоров. Абоян и Веселухин, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман, Подгайная и Коваль покажут ритм-танцы
вчера, 21:17
Чемпионат мира среди юниоров. Наката, Со Мин Гю, Эбихара, Нишино, Санчес выступят с произвольными программами
вчера, 21:05
Тутберидзе о дочери Диане Дэвис: «Она во многом сильнее меня. Хотя в быту до сих пор многое я решаю»
вчера, 19:03
Алдар Самбуев: «Сегодня было тяжело. Прокатом недоволен, не получил того кайфа, который обычно получается»
вчера, 18:33
Марк Лукин: «Этот сезон для меня тяжелый, активно готовлюсь к экзаменам, нужно было попадать в сборную... Очень ответственно ко всему подходил»
вчера, 18:29
Этери Тутберидзе: «Когда я была спортсменкой, конечно, мечтала, что буду олимпийской чемпионкой»
вчера, 16:22
Зоя Ковязина: «Хотим кататься стабильно на каждых соревнованиях и быть на лидирующих позициях»
вчера, 14:55
Губернатор Челябинской области: «Мы готовы достойно принять финал российского сезона и показать, что по праву являемся одним из центров зимних видов спорта в стране»
4 марта, 12:13
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
Рекомендуем