Гран-при Китая. Гленн, Сато, Губанова, Гиньяр и Фаббри, Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин выступят с показательными номерами
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап
Cup of China
Чунцин, Китай
Показательные выступления
Начало – 9:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первое отделение
1. Ли Синжуй (Китай)
2. Сяо Цзыси – Хэ Линхао (Китай)
3. Кимми Репонд (Швейцария)
4. Ван Юйчэнь – Чжу Лэй (Китай)
5. Маттео Риццо (Италия)
6. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
7. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
8. Дай Дайвэй (Китай)
9. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
10. Анастасия Губанова (Грузия)
11. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
12. Денис Васильев (Латвия)
13. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай)
14. Ника Эгадзе (Грузия)
Второе отделение
15. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
16. Моне Чиба (Япония)
17. Боян Цзинь (Китай)
18. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
19. Рион Сумийоши (Япония)
20. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)
21. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
22. Чжу И (Китай)
23. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
24. Михаил Шайдоров (Казахстан)
25. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
26. Эмбер Гленн (США)
27. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
28. Шун Сато (Япония)
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