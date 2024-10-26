Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье, Лопарева и Бриссо, Ташлерова и Ташлер, Лажуа и Лага выступят с ритм-танцами
26 октября танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами на Гран-при Канады.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Галифакс, Канада
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 19:15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)
2. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
3. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)
4. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
5. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
Вторая разминка
6. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
7. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
8. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
9. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
10. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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