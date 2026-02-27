Турнир памяти Русакова. Рыбакова и Махноносов победили в танцах на льду, Коломенская и Фролов – 2-е

Рыбакова и Махноносов победили в танцах на льду на турнире памяти Русакова.

Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов одержали победу в танцах на льду на турнире памяти И. С. Русакова. Всероссийские соревнования «Памяти И. С. Русакова» Москва Танцы на льду Итоговое положение 1. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 189,38 2. Анна Коломенская – Артем Фролов – 180,47 3. Александра Финохина – Никита Иванов – 158,15 4. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 151,38 Произвольный танец 1. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 112,10 2. Анна Коломенская – Артем Фролов – 110,24 3. Александра Финохина – Никита Иванов – 94,36 4. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 89,94 Ритм-танец 1. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 77,28 2. Анна Коломенская – Артем Фролов – 70,23 3. Александра Финохина – Никита Иванов – 63,79 4. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 61,44 Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано снялись с соревнований.