21

Турнир памяти Русакова. Рыбакова и Махноносов победили в танцах на льду, Коломенская и Фролов – 2-е

Рыбакова и Махноносов победили в танцах на льду на турнире памяти Русакова.

Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов одержали победу в танцах на льду на турнире памяти И. С. Русакова.

Всероссийские соревнования «Памяти И. С. Русакова»

Москва

Танцы на льду

Итоговое положение 

1. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 189,38

2. Анна Коломенская – Артем Фролов – 180,47

3. Александра Финохина – Никита Иванов – 158,15

4. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 151,38

Произвольный танец 

1. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 112,10

2. Анна Коломенская – Артем Фролов – 110,24

3. Александра Финохина – Никита Иванов – 94,36

4. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 89,94

Ритм-танец

1. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 77,28

2. Анна Коломенская – Артем Фролов – 70,23

3. Александра Финохина – Никита Иванов – 63,79

4. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 61,44

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано снялись с соревнований.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России
результаты
танцы на льду
Артем Фролов
Алиса Крайнюкова
Екатерина Рыбакова
Иван Махноносов
logoЕлизавета Пасечник
Александра Финохина
Семен Нетсев
logoДарио Чиризано
Никита Иванов
Анна Коломенская
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ух ты, Лиза с Дарио! Класс.
Всегда хочется увидеть Лизу и Дарио! Они веселые и позитивные!
Сегодня всех учеников Крыловой под микроскопом смотрели. Что у них там происходит? БК засунули под пару, которая в начале сезона набирала в ритме 46 баллов :)) Они что так сильно спрогрессировали? Правильно, что ПЧ снялись. Кто затеял эту мантру про "техничность" РМ? В этом году их как репку тянут-потянут. Но пара-то так скажем обычная, ни чем не выделяющаяся. И уж их отрыв от КФ в ритм-танце в 7.5 баллов перебор конечно.
Ответ Ринн24
Сегодня всех учеников Крыловой под микроскопом смотрели. Что у них там происходит? БК засунули под пару, которая в начале сезона набирала в ритме 46 баллов :)) Они что так сильно спрогрессировали? Правильно, что ПЧ снялись. Кто затеял эту мантру про "техничность" РМ? В этом году их как репку тянут-потянут. Но пара-то так скажем обычная, ни чем не выделяющаяся. И уж их отрыв от КФ в ритм-танце в 7.5 баллов перебор конечно.
Наверное для снятия все таки были другие веские причины, мало ли что, ФГП считай через неделю. ПЧ спортсмены не такого уровня чтобы «бегать» от судейской бригады, пусть даже такой странной.
Ответ Поговорим
Наверное для снятия все таки были другие веские причины, мало ли что, ФГП считай через неделю. ПЧ спортсмены не такого уровня чтобы «бегать» от судейской бригады, пусть даже такой странной.
Изначально на танцы по мастерам было заявлено 10 пар. Интересно в чём причина такого массового отказа в участии в соревновании? Минус 6 пар - это много.
Очень интересный состав, хоть и не самый многочисленный! Всем отличных прокатов! С удовольствием посмотрю, если успею. Очень соскучилась по Лизе с Дариком!
Так мы ждали Пчёлок, а они отсутствуют, к сожалению, диктор объявила.
Ответ Док Аксель
Так мы ждали Пчёлок, а они отсутствуют, к сожалению, диктор объявила.
И правильно сделали - на следующей недели Финал Гран-при.
Танцевальной паре Пасечник/Чиризано удачи и чистого проката!
Аня и Артём достаточно уверенно откатали РТ, твизлы 4-4, дорожку и поддержку тоже на хорошем уровне сделали.
Ответ Док Аксель
Аня и Артём достаточно уверенно откатали РТ, твизлы 4-4, дорожку и поддержку тоже на хорошем уровне сделали.
Твизлы 3-4, дорожка 2-3, паттерн 2, к сожалению. Но завтра ПТ, очень удачная постановка и очень идет Ане и Артему, может соберут остатки настроения и зажгут🙏🏻, семь баллов не отыграют наверное, но пошуметь в ПТ определенно стоит.
Ответ Поговорим
Твизлы 3-4, дорожка 2-3, паттерн 2, к сожалению. Но завтра ПТ, очень удачная постановка и очень идет Ане и Артему, может соберут остатки настроения и зажгут🙏🏻, семь баллов не отыграют наверное, но пошуметь в ПТ определенно стоит.
Я написал после проката, а им потом очень долго судьи пересматривали уровни и баллы в отличие от Кати и Ивана, которым быстро объявили итоговую оценку.
Интересно будет посмотреть на три первые пары между которыми будет основная борьба и особенно на Пчёлок.
Замечательным Лизе и Дарио победы!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Петросян, Гуменник, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин отобрались в финал Гран-при России
22 декабря 2025, 19:55
⚡ Чемпионат России. Степанова и Букин победили в танцах на льду, Кагановская и Некрасов – 2-е, Пасечник и Чиризано – 3-и
20 декабря 2025, 12:33
⚡ Чемпионат России. Степанова и Букин выиграли ритм-танец, Кагановская и Некрасов – 2-е, Миронова и Устенко – 3-и
18 декабря 2025, 16:22
Рекомендуем
Главные новости
Хоккеист Ушнев о «Ледниковом периоде»: «Прочитал, что Косторная – девчонка с характером. И понял – это вызов»
сегодня, 20:34
Карина Акопова: «Я не пожалела, что начала выступать за Армению. Сделаем все возможное, чтобы поехать на Олимпиаду-2030»
сегодня, 17:03
Евгений Плющенко: «Сыну говорю: «Папа женился очень рано и сделал грубейшую ошибку. Не торопись, всему свое время»
сегодня, 15:05
Евгений Плющенко: «С позвоночником сейчас все хорошо. Было пять операций, после пятой стало все хорошо»
сегодня, 14:52
Энберт о запрете на критику судей: «Спортсмен после выступления может что-то сказать на эмоциях. Но смотришь протоколы и понимаешь, за что тебе сняли баллы»
сегодня, 14:43
Анна Щербакова: «Сила Алисы Лью в ее стабильности и открытом позитиве»
сегодня, 14:25
Плющенко о 8-м месте Малинина на Олимпиаде: «Расфокусирование было. Думаю, к следующим Играм они правильно подготовятся»
сегодня, 13:48
Евгений Плющенко: «Я бы хотел, чтобы Трусова вернулась. Это зависит от нее»
сегодня, 13:31
Энберт о 6-м месте Гуменника на Олимпиаде: «Петр должен быть выше. Судьи были строги к нему»
сегодня, 13:09
Трусова исполнила четверной лутц – тройной тулуп на тренировке
сегодня, 08:58Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Шайдоров станет знаменосцем Казахстана на церемонии закрытия Олимпийских игр-2026
22 февраля, 16:43
«Вы могли видеть, как Валиева исполняет четверной. У Петросян нет такого силового выхода». Чемпион мира Бушков сравнил технику прыжков у фигуристок
22 февраля, 10:17
«Эрен был прав». Алиса Лью упомянула «Атаку титанов», «Магическую битву» и другие любимые аниме
21 февраля, 14:02Кино
Шахрай о Станиславе Жуке: «Мы в разные передряги попадали. Видел его в таком состоянии... Однажды он в унитазе деньги потерял»
21 февраля, 12:54
Шахрай о размере пенсии в России: «Было время, когда ничего не получал. Сейчас получается 75 тысяч»
21 февраля, 10:03
Сенюк о свисте в адрес сборной Израиля на открытии Олимпиады: «Не обратила на это внимания. В политику не лезу»
21 февраля, 08:05
Мельникова о Петросян: «Вчера она сделала шаг во взрослую карьеру. Пусть эта карьера будет долгой и яркой»
20 февраля, 15:18
Сергей Воронов: «Петросян – талантливая девочка, она имела смелость зайти на четверной. Желаю ей терпения и удачи в будущем»
20 февраля, 13:11
Железняков о Петросян: «На девочку упал огромный груз ответственности. Она одна отдувалась за всю страну»
20 февраля, 13:08
Роман Костомаров: «Если бы Петросян исполнила все задуманное – возможно, была бы в тройке. Но она каталась хорошо, боролась, старалась»
20 февраля, 12:12
Рекомендуем