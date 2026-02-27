Турнир памяти Русакова. Рыбакова и Махноносов победили в танцах на льду, Коломенская и Фролов – 2-е
Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов одержали победу в танцах на льду на турнире памяти И. С. Русакова.
Всероссийские соревнования «Памяти И. С. Русакова»
Москва
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 189,38
2. Анна Коломенская – Артем Фролов – 180,47
3. Александра Финохина – Никита Иванов – 158,15
4. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 151,38
Произвольный танец
1. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 112,10
2. Анна Коломенская – Артем Фролов – 110,24
3. Александра Финохина – Никита Иванов – 94,36
4. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 89,94
Ритм-танец
1. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 77,28
2. Анна Коломенская – Артем Фролов – 70,23
3. Александра Финохина – Никита Иванов – 63,79
4. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 61,44
Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано снялись с соревнований.