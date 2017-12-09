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    Аленичев о дерби: «Отдал бы предпочтение ЦСКА»

    Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Енисей Виктор Гончаренко Понтус Вернблум

    Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиям от матча 20-го тура РФПЛ против ЦСКА.

    О фаворите столичного дерби

    «ЦСКА в очень хорошей форме, несмотря на поражение в Манчестере, где команда выглядела неплохо.

    Видно, что Виктор Гончаренко нашел подход к футболистам, определился со схемой, взаимодействиями. В ЦСКА налажена игра.

    Как выйдет «Спартак» из такого психологического состояния, сказать тяжело, но прямо сейчас я бы отдал предпочтение ЦСКА».

    О позиции Вернблума на поле

    «5 игр – 4 гола! Нападающий. Надо его ставить на эту позицию, и все будет нормально.

    У меня то же самое случилось в «Енисее», я опорника перевел на позицию центрального защитника, и тот в 32 года нашел себя.

    Бывают такие тренерские перестановки, которые приносят успех», – сказал Аленичев.

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