Аленичев о дерби: «Отдал бы предпочтение ЦСКА»

Бывший полузащитник и тренер Дмитрий Аленичев поделился ожиданиям от матча 20-го тура РФПЛ против .

О фаворите столичного дерби

«ЦСКА в очень хорошей форме, несмотря на поражение в Манчестере, где команда выглядела неплохо.

Видно, что нашел подход к футболистам, определился со схемой, взаимодействиями. В ЦСКА налажена игра.

Как выйдет «Спартак» из такого психологического состояния, сказать тяжело, но прямо сейчас я бы отдал предпочтение ЦСКА».

О позиции Вернблума на поле

«5 игр – 4 гола! Нападающий. Надо его ставить на эту позицию, и все будет нормально.

У меня то же самое случилось в , я опорника перевел на позицию центрального защитника, и тот в 32 года нашел себя.

Бывают такие тренерские перестановки, которые приносят успех», – сказал Аленичев.

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