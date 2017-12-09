Финал Гран-при. Загитова, Сотскова, Костнер представят произвольные программы

В Нагое проходит финал Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях женщин после короткой программы лидирует канадка Кейтлин Осмонд, россиянка Алина Загитова идет второй.

Гран-при

Финал

Нагоя, Япония

Женщины

Начало произвольной программы — 13.20 по московскому времени. Трансляции – на Евроспорт 2 и на Первом канале.

1. Каролина Костнер (Италия)

2. Мария Сотсткова (Россия)

3. Вакаба Хигучи (Япония)

4. Кейтлин Осмонд (Канада)

5. Алина Загитова (Россия)

6. Сатоко Мияхара (Япония)

Положение после короткой программы

1. Кейтлин Осмонд (Канада) – 77,04 (личный рекорд)

2. Алина Загитова (Россия) – 76,27 (личный рекорд)

3. Сатоко Мияхара (Япония) – 74,76 (личный рекорд)

4. Мария Сотскова (Россия) – 74,00 (личный рекорд)

5. Вакаба Хигучи (Япония) – 73,26

6. Каролина Костнер (Италия) – 72,82

Расписание трансляций финала Гран-при в Нагое