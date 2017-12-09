Чемпионат Италии. «Сампдория» в гостях у «Кальяри», «Ювентус» – «Интер»
В 16-м туре итальянской серии А «Ювентус» сразится с «Интером», «Рома» отправится в гости к «Кьево», «Наполи» примет «Фиорентину», а «Милан» – «Болонью».
Чемпионат Италии
16-й тур
- Дата проведения
- 9 декабря, 20.00, «Сарденья»
- Дата проведения
- 9 декабря, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
- Дата проведения
- 10 декабря, 14.30, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 10 декабря, 17.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 10 декабря, 17.00, «Stadio Paolo Mazza»
- Дата проведения
- 10 декабря, 17.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 10 декабря, 20.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 10 декабря, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 11 декабря, 21.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 11 декабря, 23.00, «Стадио Олимпико»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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