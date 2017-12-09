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    Чемпионат Италии. «Сампдория» в гостях у «Кальяри», «Ювентус» – «Интер»

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    В 16-м туре итальянской серии А «Ювентус» сразится с «Интером», «Рома» отправится в гости к «Кьево», «Наполи» примет «Фиорентину», а «Милан» – «Болонью».

    Чемпионат Италии

    16-й тур

    Кальяри – Сампдория
    Дата проведения
    9 декабря, 20.00, «Сарденья»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ювентус – Интер
    Дата проведения
    9 декабря, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Кьево – Рома
    Дата проведения
    10 декабря, 14.30, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика

     

    Удинезе – Беневенто
    Дата проведения
    10 декабря, 17.00, «Фриули»
    превью матча онлайн статистика

     

    СПАЛ – Верона
    Дата проведения
    10 декабря, 17.00, «Stadio Paolo Mazza»
    превью матча онлайн статистика

     

    Наполи – Фиорентина
    Дата проведения
    10 декабря, 17.00, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сассуоло – Кротоне
    Дата проведения
    10 декабря, 20.00, «Читта-дель-Триколоре»
    превью матча онлайн статистика

     

    Милан – Болонья
    Дата проведения
    10 декабря, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика

     

    Дженоа – Аталанта
    Дата проведения
    11 декабря, 21.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика

     

    Лацио – Торино
    Дата проведения
    11 декабря, 23.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица серии А

    Статистика серии А

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