Чемпионат Италии. «Сампдория» в гостях у «Кальяри», «Ювентус» – «Интер»

В 16-м туре итальянской серии А «Ювентус» сразится с «Интером», «Рома» отправится в гости к «Кьево», «Наполи» примет «Фиорентину», а «Милан» – «Болонью».

Чемпионат Италии

16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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