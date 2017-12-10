«Торонто» стал первым в истории канадским чемпионом МЛС
«Торонто» обыграл в финале плей-офф МЛС «Сиэтл Саундерс» (2:0) и стал победителем турнира.
Клуб был основан в 2006 году, а в высшем дивизионе американского футбола выступает с 2007 года. Это его первая победа в МЛС.
Таким образом, «Торонто» стал первым в истории канадским клубом, ставшим чемпионом лиги.
Отметим, что в прошлом сезоне в финале встречались эти же команды, но тогда верх взял «Сиэтл».
- Дата проведения
- 10 декабря, 00.00, «БМО Филд»
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Торонто –
Боно, Мур, Морроу, Бейташур, Мавинга, Брэдли, Дельгадо (Шейру, 90), Осорио (Купер, 85), Васкес, Джовинко, Алтидор (Хагглунд, 86).
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Сиэтл Саундерс –
Фрай, Маршалл, Торрес, Лердам, Джонс (Толо, 90), Свенссон, Лодейро, Родригес (Моррис, 71), Ролдан, Демпси, Брюин.
- Предупреждение:
- Васкес (90).
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