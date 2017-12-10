«Торонто» стал первым в истории канадским чемпионом МЛС

«Торонто» обыграл в финале плей-офф «Сиэтл Саундерс» (2:0) и стал победителем турнира.

Клуб был основан в 2006 году, а в высшем дивизионе американского футбола выступает с 2007 года. Это его первая победа в МЛС.

Таким образом, стал первым в истории канадским клубом, ставшим чемпионом лиги.

Отметим, что в прошлом сезоне в финале встречались эти же команды, но тогда верх взял «Сиэтл».