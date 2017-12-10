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    «Торонто» стал первым в истории канадским чемпионом МЛС

    Теги МЛС ФК Торонто результаты Сиэттл Саундерс

    «Торонто» обыграл в финале плей-офф МЛС «Сиэтл Саундерс» (2:0) и стал победителем турнира.

    Клуб был основан в 2006 году, а в высшем дивизионе американского футбола выступает с 2007 года. Это его первая победа в МЛС.

    Таким образом, «Торонто» стал первым в истории канадским клубом, ставшим чемпионом лиги. 

    Отметим, что в прошлом сезоне в финале встречались эти же команды, но тогда верх взял «Сиэтл». 

    Торонто – Сиэтл Саундерс 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    10 декабря, 00.00, «БМО Филд»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 67 Алтидор, 2:0 – 90 Васкес.
    ТоронтоБоно, Мур, Морроу, Бейташур, Мавинга, Брэдли, Дельгадо (Шейру, 90), Осорио (Купер, 85), Васкес, Джовинко, Алтидор (Хагглунд, 86).
    Сиэтл СаундерсФрай, Маршалл, Торрес, Лердам, Джонс (Толо, 90), Свенссон, Лодейро, Родригес (Моррис, 71), Ролдан, Демпси, Брюин.
    Предупреждение:
    Васкес (90).

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