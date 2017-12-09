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    Серия «Боруссии» Д без побед в бундеслиге достигла 8 матчей

    Теги Вердер Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Петер Бос

    Дортмундская «Боруссия» проиграла «Вердеру» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата Германии.

    Таким образом, рурский клуб продлил серию без побед в бундеслиге до восьми матчей, из которых потерпел пять поражений.

    Команда тренера Петера Боса не побеждала с 30 сентября. В тот день «Боруссия» сумела обыграть «Аугсбург» (2:1).

    У «Боруссии» 22 очка в 15 матчах. Команда занимает 7-е место в таблице и может по итогам тура опуститься еще ниже.

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