Роналду забивает больше 50 голов 7 лет подряд. Это рекорд

Нападающий Криштиану Роналду забил в текущем году уже 51 гол.

32-летний португалец первым отличился 50 и более раз на протяжении 7 лет.

Сколько забивает Роналду:

2011 год – 60 голов

2012 год – 63 голов

2013 год – 69 голов

2014 год – 61 голов

2015 год – 57 голов

2016 год – 55 голов

2017 год – 51 гол (в этом году «Реал» еще сыграет минимум 3 матча).

Подробную статистику Роналду можно посмотреть здесь.