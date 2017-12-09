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    Роналду забивает больше 50 голов 7 лет подряд. Это рекорд

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии Реал Мадрид примера Испания

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил в текущем году уже 51 гол.

    32-летний португалец первым отличился 50 и более раз на протяжении 7 лет.

    Сколько забивает Роналду:

    2011 год – 60 голов

    2012 год – 63 голов

    2013 год – 69 голов

    2014 год – 61 голов

    2015 год – 57 голов

    2016 год – 55 голов

    2017 год – 51 гол (в этом году «Реал» еще сыграет минимум 3 матча).

    Подробную статистику Роналду можно посмотреть здесь.

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