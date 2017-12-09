Роналду забивает больше 50 голов 7 лет подряд. Это рекорд
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил в текущем году уже 51 гол.
32-летний португалец первым отличился 50 и более раз на протяжении 7 лет.
Сколько забивает Роналду:
2011 год – 60 голов
2012 год – 63 голов
2013 год – 69 голов
2014 год – 61 голов
2015 год – 57 голов
2016 год – 55 голов
2017 год – 51 гол (в этом году «Реал» еще сыграет минимум 3 матча).
Подробную статистику Роналду можно посмотреть здесь.
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