Россия впервые в истории не взяла подиумов в личных гонках на первых двух этапах Кубка мира
Сборная России впервые в истории не взяла подиумов в личных гонках на первых двух этапах Кубка мира.
У мужчин лучший результат показал Антон Бабиков, став пятым в индивидуальной гонке Эстерсунда, у женщин Татьяна Акимова была седьмой в гонке преследования Хохфильцена.
Напомним, что российские спортсмены не могут попасть на подиум Кубка мира с 18 марта 2017 года.
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