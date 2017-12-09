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    Россия впервые в истории не взяла подиумов в личных гонках на первых двух этапах Кубка мира

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен Антон Бабиков Татьяна Акимова (Семенова)

    Сборная России впервые в истории не взяла подиумов в личных гонках на первых двух этапах Кубка мира.

    У мужчин лучший результат показал Антон Бабиков, став пятым в индивидуальной гонке Эстерсунда, у женщин Татьяна Акимова была седьмой в гонке преследования Хохфильцена.

    Напомним, что российские спортсмены не могут попасть на подиум Кубка мира с 18 марта 2017 года.

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