Sports.ru покажет бой Ломаченко и Ригондо в прямом эфире

В Нью-Йорке 9 декабря пройдет бой чемпиона мира во втором полулегком весе Василия Ломаченко (Украина) против Гильермо Ригондо (Куба).

Отметим, что Ломаченко (9-1, 7 КО) и Ригондо (17-0, 11 КО) - двукратные олимпийские чемпионы в любителях.

Sports.ru при содействии FightSpace покажет бой в прямом эфире. Начало трансляции – в воскресенье, 10 декабря, в 5.00 утра по московскому времени.

Обращаем внимание, что трансляция будет доступна только для жителей России.

Ломаченко против Ригондо. Больше, чем главный бой года