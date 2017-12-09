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    Sports.ru

    Sports.ru покажет бой Ломаченко и Ригондо в прямом эфире

    Теги Гильермо Ригондо Василий Ломаченко бокс

    В Нью-Йорке 9 декабря пройдет бой чемпиона мира во втором полулегком весе Василия Ломаченко (Украина) против Гильермо Ригондо (Куба).

    Отметим, что Ломаченко (9-1, 7 КО) и Ригондо (17-0, 11 КО) - двукратные олимпийские чемпионы в любителях.

    Sports.ru при содействии FightSpace покажет бой в прямом эфире. Начало трансляции – в воскресенье, 10 декабря, в 5.00 утра по московскому времени.

    Обращаем внимание, что трансляция будет доступна только для жителей России.

    Ломаченко против Ригондо. Больше, чем главный бой года

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    2718 голосов
    • Ломаченко
      81%
    • Ригондо
      19%

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