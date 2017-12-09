Sports.ru покажет бой Ломаченко и Ригондо в прямом эфире
В Нью-Йорке 9 декабря пройдет бой чемпиона мира во втором полулегком весе Василия Ломаченко (Украина) против Гильермо Ригондо (Куба).
Отметим, что Ломаченко (9-1, 7 КО) и Ригондо (17-0, 11 КО) - двукратные олимпийские чемпионы в любителях.
Sports.ru при содействии FightSpace покажет бой в прямом эфире. Начало трансляции – в воскресенье, 10 декабря, в 5.00 утра по московскому времени.
Обращаем внимание, что трансляция будет доступна только для жителей России.
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Ломаченко vs Ригондо: кто победит?
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