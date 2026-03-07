Ян Непомнящий: «С трудом нахожу мотивацию продолжать карьеру. Но пока возраст позволяет, надо бороться за звание чемпиона мира»

Шахматист Непомнящий: с трудом нахожу мотивацию продолжать карьеру.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, что хотел бы еще побороться за шахматную корону.

– Вы дважды приближались к главной шахматной вершине, играя матчи на первенство мира. Как находите мотивацию продолжать?

– С трудом. Прошлый год у меня совсем не заладился. В этом – хочу вернуть высокий рейтинг, показав хорошие результаты. Так что просто понемногу занимаюсь шахматами. Пока возраст позволяет, надо бороться за звание чемпиона мира.

– С кем из тренеров вы сейчас работаете?

– Особо ни с кем. К турниру, буквально 3-4 дня мы поработали с Владимиром Поткиным. Вся моя предыдущая команда сейчас кто где. Володя согласился мне помочь, и хочется сказать ему за это спасибо.

– Как поддерживаете сейчас физическую форму? Занимаетесь еще каким-то спортом?

– В последнее время нет. Этой зимой много болел. Были различные медицинские процедуры. Длинная простуда попала и на ЧМ по рапиду и блицу. Вообще думал не ехать в Катар, но все-таки поехал (лучше бы не делал этого). Постепенно восстановился, иду на поправку. Теперь буду почаще ходить в зал, плавать.

– Важно в этом году отобраться на ЧМ по киберспорту?

– Плюс-минус я на него отобрался. Надо перепроверить этот момент, но если надо будет добирать очки, то, надеюсь, сделаю это. Знаю, что будет еще турнир по рапиду. А вот ветка отбора через «Титульные вторники» явно не является моей сильной стороной. Я играю их, чтобы повеселить публику на стриме, – сказал Непомнящий.