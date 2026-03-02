10

ФИДЕ: «Карякин был включен в рейтинг из-за оплошности в процессе утверждения матча»

В ФИДЕ заявили, что Карякин был включен в рейтинг организации по ошибке.

В Международной федерации шахмат прокомментировали исключение Сергея Карякина из рейтинга ФИДЕ.

28 февраля Карякин появился в топ-10 с 2750 очками. 2 марта его фамилия пропала из рейтинга.

По регламенту, если спортсмен не участвует в турнирах по классическим шахматам более года, его рейтинг становится неактивным.

С 17 по 28 февраля в Подмосковье прошел турнир «Шахматная корона», организованный Шахматной федерацией Московской области, в котором принял участие Карякин. После этого его рейтинг ФИДЕ был активирован.

«Из-за оплошности в процессе утверждения матч на «Российской шахматной короне» был включен в рейтинг-лист ФИДЕ на март 2026 года в нарушение настоящих правил.

Как только ошибка была выявлена, квалификационная комиссия исключила соревнование из рейтинговой системы в соответствии с действующими правилами.

В результате этого статус Сергея Карякина был изменен на неактивный, и он был удален из списка активных игроков в рейтинговом списке ФИДЕ», – заявили в ФИДЕ. 

И здесь ВАР...
"Это другое" : Турнир Maritime Chess Festival, прошедший осенью 2025 года, также был зарегистрирован менее, чем за 30 дней до старта. В турнире принял участие Хикару Накамура, которому необходимо было добрать недостающие рейтинговые партии, чтобы квалифицироваться в турнир претендентов. В случае, если результаты Maritime Chess Festival не будут учитываться, у Накамуры не наберется 40 рейтинговых партий в классику за 2025 год, и тогда, по правилам отбора, он не будет иметь права сыграть в турнире претендентов, который стартует через несколько недель.

В новых правилах (https://handbook.fide.com/chapter/B022024) обсчета рейтинга есть дополнительный пункт, в котором указывается, что турнир с участием шахматиста 2700+ может быть учтен даже в случае регистрации менее, чем за 30 дней, если он будет одобрен комиссией, советом или президентом ФИДЕ. Судя по тому, что турнир до сих пор не исключен из обсчета, Maritime Chess Festival был одобрен ФИДЕ, и Накамура сохраняет место в турнире претендентов.
В чем лицемерие-то?
Карякин уже давно политик, а не шахматист.
В чем лицемерие-то? Карякин уже давно политик, а не шахматист.
Ну вот человек ниже написал , что по этому же правилу Хикару должен быть исключен из ТП, так как как минимум один его турнир тоже попадает под эти условия. Но...
По тому правилу часть турниров Накамуры тоже не должны обсчитываться и в ТП должен попасть Фируджа.
