ФИДЕ: «Карякин был включен в рейтинг из-за оплошности в процессе утверждения матча»
В Международной федерации шахмат прокомментировали исключение Сергея Карякина из рейтинга ФИДЕ.
28 февраля Карякин появился в топ-10 с 2750 очками. 2 марта его фамилия пропала из рейтинга.
По регламенту, если спортсмен не участвует в турнирах по классическим шахматам более года, его рейтинг становится неактивным.
С 17 по 28 февраля в Подмосковье прошел турнир «Шахматная корона», организованный Шахматной федерацией Московской области, в котором принял участие Карякин. После этого его рейтинг ФИДЕ был активирован.
«Из-за оплошности в процессе утверждения матч на «Российской шахматной короне» был включен в рейтинг-лист ФИДЕ на март 2026 года в нарушение настоящих правил.
Как только ошибка была выявлена, квалификационная комиссия исключила соревнование из рейтинговой системы в соответствии с действующими правилами.
В результате этого статус Сергея Карякина был изменен на неактивный, и он был удален из списка активных игроков в рейтинговом списке ФИДЕ», – заявили в ФИДЕ.
В новых правилах (https://handbook.fide.com/chapter/B022024) обсчета рейтинга есть дополнительный пункт, в котором указывается, что турнир с участием шахматиста 2700+ может быть учтен даже в случае регистрации менее, чем за 30 дней, если он будет одобрен комиссией, советом или президентом ФИДЕ. Судя по тому, что турнир до сих пор не исключен из обсчета, Maritime Chess Festival был одобрен ФИДЕ, и Накамура сохраняет место в турнире претендентов.
Карякин уже давно политик, а не шахматист.