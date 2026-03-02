ФИДЕ: «Карякин был включен в рейтинг из-за оплошности в процессе утверждения матча»

В ФИДЕ заявили, что Карякин был включен в рейтинг организации по ошибке.

В Международной федерации шахмат прокомментировали исключение Сергея Карякина из рейтинга ФИДЕ.

28 февраля Карякин появился в топ-10 с 2750 очками. 2 марта его фамилия пропала из рейтинга.

По регламенту, если спортсмен не участвует в турнирах по классическим шахматам более года, его рейтинг становится неактивным.

С 17 по 28 февраля в Подмосковье прошел турнир «Шахматная корона», организованный Шахматной федерацией Московской области, в котором принял участие Карякин. После этого его рейтинг ФИДЕ был активирован.

«Из-за оплошности в процессе утверждения матч на «Российской шахматной короне» был включен в рейтинг-лист ФИДЕ на март 2026 года в нарушение настоящих правил.

Как только ошибка была выявлена, квалификационная комиссия исключила соревнование из рейтинговой системы в соответствии с действующими правилами.

В результате этого статус Сергея Карякина был изменен на неактивный, и он был удален из списка активных игроков в рейтинговом списке ФИДЕ», – заявили в ФИДЕ.