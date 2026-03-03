  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Карякин об исключении из рейтинга ФИДЕ: «Так просто я не сдамся. Найду вариант, где смогу выступить»
5

Карякин об исключении из рейтинга ФИДЕ: «Так просто я не сдамся. Найду вариант, где смогу выступить»

Карякин об исключении из рейтинга ФИДЕ: так просто не сдамся.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что планирует выступать на турнирах, чтобы вернуться в рейтинг ФИДЕ. 

28 февраля Карякин появился в топ-10 после выступления на турнире «Шахматная корона» в Подмосковье. 2 марта его фамилия пропала из рейтинга. В ФИДЕ заявили, что включили россиянина в рейтинг из-за оплошности.

«Так просто я не сдамся. Если сейчас они мне по формальному признаку не дадут выступать, значит я найду другой вариант, где я выступить смогу. И уведомим их.

На самом деле, обидно то, что это был абсолютно честный матч. Был судья, были зрители, мы играли на сцене. И мальчик старался, я старался. Но что было, то было. Они меня точно не сломят такими пакостями мелкими, будем работать дальше», – сказал Карякин. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoСергей Карякин
logoФИДЕ
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот же работнички в совфеде. На каких бл турнирах он собрался выступать? Он же сенатор. Забыл? Иди на работу, Сережа!
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Вот же работнички в совфеде. На каких бл турнирах он собрался выступать? Он же сенатор. Забыл? Иди на работу, Сережа!
Так же не настоящая работа, а место неприкосновенности.
Можно сделать коллаборацию с Ротенбергом. Он в парках показывает детям какие то упражнения. Параллельно Карякин может играть в шахматы с любителями, которые тоже собираются в парках. Коллаборацию можно назвать КАР, чему очень образуются вороны, которые тоже навещают парки.
Ага) самый бесполезный орган в истории России.
> значит я найду другой вариант, где я выступить смогу

что на аэрофлот опен то не завявился?
Там и соперники есть достойные, но ты сейчас от 2400 отлетишь
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Аэрофлот Опен». Непомнящий победил, Паравян – 2-я, Макарян – 3-й
вчера, 15:50
Сергей Карякин: «Я не заканчиваю карьеру, готов играть. Шахматы – это про борьбу за доской, и я еще скажу свое слово»
4 марта, 08:38
Карякин об исключении из рейтинга ФИДЕ: «Решение абсолютно политизированное. Направлено против меня лично»
2 марта, 19:23
ФИДЕ: «Карякин был включен в рейтинг из-за оплошности в процессе утверждения матча»
2 марта, 10:18
Карякина исключили из рейтинга ФИДЕ через два дня после возвращения
2 марта, 09:29
Карякин о возвращении в топ-10 рейтинга ФИДЕ: «Я сыграл в нашем турнире, который мы сами организовали»
28 февраля, 15:49
Дубов и Артемьев выиграли партию у стримеров NS’а и Дреда с ботом 3000 Elo
12 февраля, 16:43Киберспорт
Россиянин Цыдыпов, занимающий 628 место в мировом рейтинге, обыграл Карлсена в онлайн-турнире Titled Tuesday
3 февраля, 20:38
Супертурнир в Вейк-ан-Зее. Абдусатторов победил, Синдаров – 2-й, ван Форест – 3-й
1 февраля, 19:05
Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий поднялся на 22-е место
31 января, 20:12
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября 2025, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля 2025, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня 2025, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня 2025, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая 2025, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая 2025, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая 2025, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая 2025, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая 2025, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая 2025, 18:31
Рекомендуем