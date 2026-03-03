Карякин об исключении из рейтинга ФИДЕ: «Так просто я не сдамся. Найду вариант, где смогу выступить»

Карякин об исключении из рейтинга ФИДЕ: так просто не сдамся.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что планирует выступать на турнирах, чтобы вернуться в рейтинг ФИДЕ.

28 февраля Карякин появился в топ-10 после выступления на турнире «Шахматная корона» в Подмосковье. 2 марта его фамилия пропала из рейтинга. В ФИДЕ заявили, что включили россиянина в рейтинг из-за оплошности.

«Так просто я не сдамся. Если сейчас они мне по формальному признаку не дадут выступать, значит я найду другой вариант, где я выступить смогу. И уведомим их.

На самом деле, обидно то, что это был абсолютно честный матч. Был судья, были зрители, мы играли на сцене. И мальчик старался, я старался. Но что было, то было. Они меня точно не сломят такими пакостями мелкими, будем работать дальше», – сказал Карякин.