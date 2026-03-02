  • Спортс
Карякин об исключении из рейтинга ФИДЕ: «Решение абсолютно политизированное. Направлено против меня лично»

Карякин об исключении из рейтинга ФИДЕ: решение абсолютно политизированное.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал свое исключение из рейтинга ФИДЕ спустя два дня после возвращения.

28 февраля Карякин появился в топ-10 с 2750 очками. 2 марта его фамилия пропала из рейтинга. В ФИДЕ заявили, что включили россиянина в рейтинг из-за оплошности.

«Я сейчас уточню у своих юристов. Но, честно, я не уверен, что можно оспорить. Просто когда правила можно трактовать по-разному и все на усмотрение ФИДЕ, они, конечно, сделают так, как им самим это нужно», – сказал Карякин.

В феврале 2026 года Карякин провел выставочный матч с Михаилом Марковым на фестивале «Российская шахматная корона», а также принял участие в турнире XVIII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти.

«Мы провели такой мини-матч из двух партий. Мы его отыграли, я вернулся в рейтинг-лист, Миша получил определенный опыт игры. И, соответственно, меня вернули в рейтинг-лист. Сегодня выяснилось, что меня оттуда исключили.

Понятное дело, что они нашли абсолютно формальную причину, за которую зацепились. Это то, что будто бы за 30 дней не была подана заявка. Но если им нужно, они спокойно бы обсчитали, это абсолютнейшая формальность. Просто за что было им зацепиться?

Решение абсолютно политизированное, это тоже совершенно очевидно. Направлено против меня лично. У нас уже давние взаимоотношения с ФИДЕ, четыре года назад они меня дисквалифицировали, поэтому здесь «логическое» продолжение», – заявил шахматист.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Ну ты же политик теперь
Ну ты же политик теперь
А как же такое вообще возможно ?
Разве не Умар Кремлев ФИДЕ возглавляет ?
А как же такое вообще возможно ? Разве не Умар Кремлев ФИДЕ возглавляет ?
Кремлева на всё Федерации не хватит
Весь мир в огне из за таких как Карякин
Весь мир в огне из за таких как Карякин
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Не знаю такого и некогда думать о каком то Кличко..У каждого народа есть своя земля, своё правительство ,свои проблемы.Вот пусть ими и занимаются
Сенатор жалуется на политизированное решение.

Бедняжка.
Чувак который сам двумя ногами прыгнул в политику как только проиграл чемпионат мира по шахматам
Абсолютно политизированной персоне - абсолютно политизированные решения
Если матч на РШК не был правильно оформлен в ФИДЕ, то Карякин и не должен был в рейтинге появиться, всё верно. Матч по факту оформлен не был, ФИДЕ косякнула, потом исправила ошибку. Но поздно, какашка уже завоняла.
Если матч на РШК не был правильно оформлен в ФИДЕ, то Карякин и не должен был в рейтинге появиться, всё верно. Матч по факту оформлен не был, ФИДЕ косякнула, потом исправила ошибку. Но поздно, какашка уже завоняла.
Турнир Maritime , где Накамура добирал партии, так же был не оформлен за 30 дней до начала. Вопрос, почему там рейтинг учтен?)))
абсолютно политизированно и беззаконно каряку в туза отжарили. Ой бяда!!!
абсолютно политизированно и беззаконно каряку в туза отжарили. Ой бяда!!!
в ладью уж тогда. Туз это из карт, а тут шахматы
Скакал на путингах, теперь удивляется "а нас то за шо ?".
Глаза утром открыл лёжа
Сразу мысль - а как Серёжа

(С) Президент ФИДЕ
Он еще удивляется??
