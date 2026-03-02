Карякин об исключении из рейтинга ФИДЕ: «Решение абсолютно политизированное. Направлено против меня лично»

Карякин об исключении из рейтинга ФИДЕ: решение абсолютно политизированное.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал свое исключение из рейтинга ФИДЕ спустя два дня после возвращения.

28 февраля Карякин появился в топ-10 с 2750 очками. 2 марта его фамилия пропала из рейтинга. В ФИДЕ заявили , что включили россиянина в рейтинг из-за оплошности.

«Я сейчас уточню у своих юристов. Но, честно, я не уверен, что можно оспорить. Просто когда правила можно трактовать по-разному и все на усмотрение ФИДЕ, они, конечно, сделают так, как им самим это нужно», – сказал Карякин.

В феврале 2026 года Карякин провел выставочный матч с Михаилом Марковым на фестивале «Российская шахматная корона», а также принял участие в турнире XVIII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти.

«Мы провели такой мини-матч из двух партий. Мы его отыграли, я вернулся в рейтинг-лист, Миша получил определенный опыт игры. И, соответственно, меня вернули в рейтинг-лист. Сегодня выяснилось, что меня оттуда исключили.

Понятное дело, что они нашли абсолютно формальную причину, за которую зацепились. Это то, что будто бы за 30 дней не была подана заявка. Но если им нужно, они спокойно бы обсчитали, это абсолютнейшая формальность. Просто за что было им зацепиться?

Решение абсолютно политизированное, это тоже совершенно очевидно. Направлено против меня лично. У нас уже давние взаимоотношения с ФИДЕ, четыре года назад они меня дисквалифицировали, поэтому здесь «логическое» продолжение», – заявил шахматист.