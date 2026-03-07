  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Ян Непомнящий: «Хочу иметь рейтинг 2800, но это непросто. Надо найти турниры, где можно выступать, и надо играть хорошо, что самое сложное»
Ян Непомнящий: «Хочу иметь рейтинг 2800, но это непросто. Надо найти турниры, где можно выступать, и надо играть хорошо, что самое сложное»

Шахматист Непомнящий: хочу иметь рейтинг 2800, но это непросто.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сообщил, что планирует сыграть много открытых турниров, чтобы поднять рейтинг.

– Вы в пятый раз выиграли «Аэрофлот Опен». Можно сказать, что это ваш турнир? Как, например, говорили про Владимира Крамника и Дортмунд?

– Я бы так не сказал. Да, последних два турнира я выиграл, но также бывали и московские опены, где мне не удавалось показать положительный результат. Понятно, что приятно побеждать на сильных швейцарках.

Хотя ложка дегтя тоже есть. Последняя партия [с Мухаммадзохидом Суяровым] меня расстроила. В большей степени хотел побороться за рейтинг, но шансы, которые мне подворачивались, я не использовал.

– Хотелось бы вернуться в этом году к рейтингу 2750+?

– Хочу иметь 2800, но это непросто. Во-первых, надо играть хорошо, что самое сложное. Во-вторых, надо найти турниры, где можно выступать. В России это только один турнир с хорошим составом – «Аэрофлот Опен». Возможно, будет проводиться круговик в Ханты-Мансийске.

– В этом году он состоится в апреле.

– Меня туда не звали. Но на апрель, по идее, уже есть какие-то планы. Сыграю Grenke Chess Open-2026. По датам он совпадает с турниром претендентов, и тут мне повезло. Летом, видимо, буду играть все опены подряд, чтобы по возможности поднимать рейтинг. На круговые турниры приглашений нет, – сказал Непомнящий.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
logoСпорт-Экспресс
logoЯн Непомнящий
