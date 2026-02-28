Карякин о возвращении в топ-10 рейтинга ФИДЕ: «Я сыграл в нашем турнире, который мы сами организовали»

Карякин высказался о возвращении в топ-10 рейтинга ФИДЕ.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин объяснил возвращение в топ-10 рейтинга ФИДЕ.

Карякин располагается на 10‑м месте, на его счету 2750 очков.

«Действительно вернулся в мировую десятку. Но объясню для тех, кто не в курсе системы подсчета рейтинга: мой рейтинг никогда никуда не девался. Но если ты больше года не участвуешь в турнирах по классическим шахматам, то становишься неактивным. То есть твой рейтинг пропадает из списка действующих спортсменов, и поэтому автоматически выбываешь.

Но стоит тебе сыграть хотя бы, минимум, одну рейтинговую партию — ты возвращаешься. Я сыграл. Причем, сыграл в нашем турнире, который мы сами организовали — «Шахматная корона».

Он проходил в Московской области, был организован Шахматной федерацией Московской области и собрал очень большой призовой фонд — 7,5 миллиона рублей. В нем участвовали шахматисты из более чем 20 стран. Считаю, что это настоящий, очень большой организаторский успех.

В рамках этого большого фестиваля я и сыграл. Буквально две партии сыграл. Признаю, что немного. Скорее, это было сделано с символичной целью вернуться в рейтинг‑лист», — сказал Карякин.

«Я готов участвовать в разных шахматных турнирах. Все еще никуда не ухожу. Конечно, сейчас в большей степени занимаюсь деятельностью в рамках работы в Совете Федерации, представляю родной Крым. Большую работу провожу по законотворческой деятельности, по встречам с избирателями и так далее. То есть работы на самом деле в Совфеде немало.

Но повторяю, свою шахматную карьеру я еще не завершил. Тем более что 4 года назад была некрасивая история по отношению ко мне, когда меня дисквалифицировали за мою политическую позицию. Но считаю, что правда в любом случае рано или поздно восторжествует, что мне еще удастся выступить на самом высоком уровне. Смеется тот, кто смеется последним, как говорится», – цитирует Карякина «Матч ТВ».