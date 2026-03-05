«Аэрофлот Опен». Непомнящий победил, Паравян – 2-я, Макарян – 3-й
С 28 февраля по 5 марта в Москве прошел шахматный турнир «Аэрофлот Опен». Российский шахматист Ян Непомнящий одержал победу.
Москва, Россия
Положение после 9 туров из 9
1. Ян Непомнящий (Россия) – 7,5
2. Давид Паравян (Россия) – 6,5
3. Рудик Макарян (Россия) – 6,5
4. Айк Мартиросян (Армения) – 6,5
5. Бардия Данешвар (Иран) – 6,5
6. Александр Шиманов (Россия) – 6,5
7. Мухаммадзохид Суяров (Узбекистан) – 6,5
8. Сауат Нургалиев (Казахстан) – 6,5
9. Андрей Есипенко (Россия) – 6,5
10. Мухаммед Мурадлы (Азербайджан) – 6,5
11. Алексей Гребнев (Россия) – 6,5
12. Арсений Нестеров (Россия) – 6,5...
17. Александр Грищук (Россия) – 6...
29. Даниил Дубов (Россия) – 5,5
ПРИМЕЧАНИЕ: в случае равенства очков места определяются по дополнительным показателям. Полные результаты – здесь.
Закончился Аэрофлот-опен. Как и в прошлом году, получилось выиграть. Турнир был немного слабее, чем предыдущий, зато содержал интригу: выполнит ли Оро норму гроссмейстера и превзойдет ли рекорд Мишры. Не знаю, хватало ли аргентинцу для норматива ничьей или нужна была победа. Так или иначе, для него жеребьевка последнего тура выпала очень непростая: черными с Гребневым, который ощутимо прибавил в последнее время, не получилось набрать очков. Но, конечно, у Фаустино все впереди.
А вот ко мне алгоритмы Swiss manager’a были довольно лояльны. На +4 и +5 я поочередно получил юных Льва Зверева и Максима Черткова, а не гроссмейстеров, у которых было столько же очков. Так что из фаворитов, пожалуй, я встретился только с Андреем Есипенко.
Вообще, не секрет, что с рейтинговой системой что-то сильно не так, но в опенах я до недавнего времени несколько лет вообще не играл, поэтому знал об этом только со слов очевидцев. Первый звоночек был, пожалуй, в Самарканде на ЧМ по рапиду, где во втором туре меня полностью переиграл казахстанский юниор с рейтингом ≈2100.
Это я к чему? К тому, что и Зверев (2447), и Суяров (2458) и Чертков (у которого 2298 и практически нет партий в базе) играют существенно лучше заявленных цифр. Но если у узбекского шахматиста за плечами немало турниров, в том числе круговых, которые регулярно проводятся в том же Ташкенте, то нашим способным ребятам, насколько я понимаю, нелегко подобрать сильные соревнования.
Как говорится, две новости, хорошая и плохая. Хорошая - что способных, толковых ребят у нас хватает, и многие из них пока что не на слуху.
Плохая - что им негде играть и прогрессировать.
Первый раз в «Аэрофлоте» я играл в 2003 году, мне было 12 лет, и после этого каждый год получал бесценный опыт встреч с мастерами и гроссмейстерами. Для меня это был очень важный турнир с точки зрения шахматного роста.
Сейчас не 2003, а 2026, и нынешний «Аэрофлот» по составу, конечно, не чета тому. Но таких сильных опенов в России должно быть 4 или 5 в году, да и круговые турниры (по типу ташкентских или ежеквартальных в Сент-Луисе) очень, очень нужны.
Если, конечно, мы хотим сделать Russian chess great again.