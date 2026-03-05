17

«Аэрофлот Опен». Непомнящий победил, Паравян – 2-я, Макарян – 3-й

Ян Непомнящий выиграл турнир «Аэрофлот Опен».

С 28 февраля по 5 марта в Москве прошел шахматный турнир «Аэрофлот Опен». Российский шахматист Ян Непомнящий одержал победу.

«Аэрофлот Опен»

Москва, Россия

Положение после 9 туров из 9

1. Ян Непомнящий (Россия) – 7,5

2. Давид Паравян (Россия) – 6,5

3. Рудик Макарян (Россия) – 6,5

4. Айк Мартиросян (Армения) – 6,5

5. Бардия Данешвар (Иран) – 6,5

6. Александр Шиманов (Россия) – 6,5

7. Мухаммадзохид Суяров (Узбекистан) – 6,5

8. Сауат Нургалиев (Казахстан) – 6,5

9. Андрей Есипенко (Россия) – 6,5

10. Мухаммед Мурадлы (Азербайджан) – 6,5

11. Алексей Гребнев (Россия) – 6,5

12. Арсений Нестеров (Россия) – 6,5...

17. Александр Грищук (Россия) – 6...

29. Даниил Дубов (Россия) – 5,5

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае равенства очков места определяются по дополнительным показателям. Полные результаты – здесь.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Дня 2 или 3 назад умер Ян Тимман, в разделе шахмат ноль реакции.
Ответ Melnikov1968
Дня 2 или 3 назад умер Ян Тимман, в разделе шахмат ноль реакции.
Он умер 18 февраля. У Шипова на сайте в ВК была инфа об этом и любители шахмат соболезновали семье и были огорчены его кончиной. Здесь, к сожалению, не впервые, когда всемирно известный спортсмен в том или ином виде спорта уходит в мир иной, но спортсе об этом нет сообщений.
Ответ Док Аксель
Он умер 18 февраля. У Шипова на сайте в ВК была инфа об этом и любители шахмат соболезновали семье и были огорчены его кончиной. Здесь, к сожалению, не впервые, когда всемирно известный спортсмен в том или ином виде спорта уходит в мир иной, но спортсе об этом нет сообщений.
Спасибо за точную информацию.
Запощу сюда, раз уж тут совсем с новостями грустно, ТГ-канал Яна Непомнящего:

Закончился Аэрофлот-опен. Как и в прошлом году, получилось выиграть. Турнир был немного слабее, чем предыдущий, зато содержал интригу: выполнит ли Оро норму гроссмейстера и превзойдет ли рекорд Мишры. Не знаю, хватало ли аргентинцу для норматива ничьей или нужна была победа. Так или иначе, для него жеребьевка последнего тура выпала очень непростая: черными с Гребневым, который ощутимо прибавил в последнее время, не получилось набрать очков. Но, конечно, у Фаустино все впереди.

А вот ко мне алгоритмы Swiss manager’a были довольно лояльны. На +4 и +5 я поочередно получил юных Льва Зверева и Максима Черткова, а не гроссмейстеров, у которых было столько же очков. Так что из фаворитов, пожалуй, я встретился только с Андреем Есипенко.

Вообще, не секрет, что с рейтинговой системой что-то сильно не так, но в опенах я до недавнего времени несколько лет вообще не играл, поэтому знал об этом только со слов очевидцев. Первый звоночек был, пожалуй, в Самарканде на ЧМ по рапиду, где во втором туре меня полностью переиграл казахстанский юниор с рейтингом ≈2100.

Это я к чему? К тому, что и Зверев (2447), и Суяров (2458) и Чертков (у которого 2298 и практически нет партий в базе) играют существенно лучше заявленных цифр. Но если у узбекского шахматиста за плечами немало турниров, в том числе круговых, которые регулярно проводятся в том же Ташкенте, то нашим способным ребятам, насколько я понимаю, нелегко подобрать сильные соревнования.

Как говорится, две новости, хорошая и плохая. Хорошая - что способных, толковых ребят у нас хватает, и многие из них пока что не на слуху.
Плохая - что им негде играть и прогрессировать.

Первый раз в «Аэрофлоте» я играл в 2003 году, мне было 12 лет, и после этого каждый год получал бесценный опыт встреч с мастерами и гроссмейстерами. Для меня это был очень важный турнир с точки зрения шахматного роста.

Сейчас не 2003, а 2026, и нынешний «Аэрофлот» по составу, конечно, не чета тому. Но таких сильных опенов в России должно быть 4 или 5 в году, да и круговые турниры (по типу ташкентских или ежеквартальных в Сент-Луисе) очень, очень нужны.

Если, конечно, мы хотим сделать Russian chess great again.
В десятке 8 россиян и 3 армянина. Что-то не сходится... Тем более, что Россиян - это тоже армянская фамилия.
Состав приличный собрали на турнир, призовой фонд которого 20млн. рублей.
15-летний международный мастер Лев Зверев также набрал 4, 5 и сравнялся с Непо, а у 12 участников по 4 очка после 5-и туров.
В 6-м туре Ян переиграл Леву Зверева, который достойно играл, но в конце уже на фоне усталости и потери концентрации в эндшпиле в цейтноте уступил. Теперь Непо единоличный лидер. Потенциал и перспектива у Лёвы большая, толковый парнишка и сильный шахматист подрастает.
Непомнящий,переставший что-либо показывать на международной арене,продолжает лупить россиян,как мальчиков для битья.
Ответ Геннадий Туник
Непомнящий,переставший что-либо показывать на международной арене,продолжает лупить россиян,как мальчиков для битья.
Ну, аргентинского пацана здесь крепко отпинали :)
Непо и третью партию быстро и уверенно выиграл.
В 5-м туре играют Есипенко - Непомнящий, центральный матч фаворитов турнира.
Андрей и Ян согласились на ничью и остаются в группе лидеров. У Яна осле 5 туров 4,5 очка у Андрея 4.
