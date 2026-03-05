«Аэрофлот Опен». Непомнящий победил, Паравян – 2-я, Макарян – 3-й

Ян Непомнящий выиграл турнир «Аэрофлот Опен».

С 28 февраля по 5 марта в Москве прошел шахматный турнир «Аэрофлот Опен». Российский шахматист Ян Непомнящий одержал победу.

«Аэрофлот Опен»

Москва, Россия

Положение после 9 туров из 9

1. Ян Непомнящий (Россия) – 7,5

2. Давид Паравян (Россия) – 6,5

3. Рудик Макарян (Россия) – 6,5

4. Айк Мартиросян (Армения) – 6,5

5. Бардия Данешвар (Иран) – 6,5

6. Александр Шиманов (Россия) – 6,5

7. Мухаммадзохид Суяров (Узбекистан) – 6,5

8. Сауат Нургалиев (Казахстан) – 6,5

9. Андрей Есипенко (Россия) – 6,5

10. Мухаммед Мурадлы (Азербайджан) – 6,5

11. Алексей Гребнев (Россия) – 6,5

12. Арсений Нестеров (Россия) – 6,5...

17. Александр Грищук (Россия) – 6...

29. Даниил Дубов (Россия) – 5,5

ПРИМЕЧАНИЕ : в случае равенства очков места определяются по дополнительным показателям. Полные результаты – здесь.