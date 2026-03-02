Карякина убрали из рейтинга ФИДЕ через два дня после возвращения.

Российского гроссмейстера Сергея Карякина исключили из рейтинга ФИДЕ через два дня после возвращения в него.

28 февраля Карякин появился в топ-10 с 2750 очками. Сейчас его фамилии в рейтинге нет.

По регламенту, если спортсмен не участвует в турнирах по классическим шахматам более года, его рейтинг становится неактивным.

С 17 по 28 февраля в Подмосковье прошел турнир «Шахматная корона», организованный Шахматной федерацией Московской области, в котором принял участие Карякин. После этого его рейтинг ФИДЕ был активирован.