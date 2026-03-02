Карякина исключили из рейтинга ФИДЕ через два дня после возвращения
Карякина убрали из рейтинга ФИДЕ через два дня после возвращения.
Российского гроссмейстера Сергея Карякина исключили из рейтинга ФИДЕ через два дня после возвращения в него.
28 февраля Карякин появился в топ-10 с 2750 очками. Сейчас его фамилии в рейтинге нет.
По регламенту, если спортсмен не участвует в турнирах по классическим шахматам более года, его рейтинг становится неактивным.
С 17 по 28 февраля в Подмосковье прошел турнир «Шахматная корона», организованный Шахматной федерацией Московской области, в котором принял участие Карякин. После этого его рейтинг ФИДЕ был активирован.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФИДЕ
