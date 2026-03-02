45

Карякина исключили из рейтинга ФИДЕ через два дня после возвращения

Карякина убрали из рейтинга ФИДЕ через два дня после возвращения.

Российского гроссмейстера Сергея Карякина исключили из рейтинга ФИДЕ через два дня после возвращения в него. 

28 февраля Карякин появился в топ-10 с 2750 очками. Сейчас его фамилии в рейтинге нет.

По регламенту, если спортсмен не участвует в турнирах по классическим шахматам более года, его рейтинг становится неактивным.

С 17 по 28 февраля в Подмосковье прошел турнир «Шахматная корона», организованный Шахматной федерацией Московской области, в котором принял участие Карякин. После этого его рейтинг ФИДЕ был активирован. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФИДЕ
Карякин как шахматист уже давно неинтересен. А как человек, это полное и так далее.
Ответ Melnikov1968
Карякин как шахматист уже давно неинтересен. А как человек, это полное и так далее.
Комментарий скрыт
Ответ Melnikov1968
Карякин как шахматист уже давно неинтересен. А как человек, это полное и так далее.
Комментарий скрыт
Хорошо бы было указать, что сделали это не просто потому, что это Карякин, а потому, что ввели правило, что игры с соперниками на 400 рейтинга ниже в зачет для возвращения активности не идут. И правило тоже не из-за Карякина делали, а из-за Накамуры
Ответ KingOfTheDivan
Хорошо бы было указать, что сделали это не просто потому, что это Карякин, а потому, что ввели правило, что игры с соперниками на 400 рейтинга ниже в зачет для возвращения активности не идут. И правило тоже не из-за Карякина делали, а из-за Накамуры
Хорошо бы указать, что на части турниров Накамуры тоже не было такого оповещения и по этим правилам в ТП должен отодраться Фируджа #прямосейчас
Шахматы вне политики!
Ответ Рубин2003
Шахматы вне политики!
Шахматы то да, а Карякин давно политический деятель. Цельный сенатор нынче.
Ответ Nemiga01
Шахматы то да, а Карякин давно политический деятель. Цельный сенатор нынче.
Комментарий скрыт
-Шах и мат, #####!
-А можно без мата?
-Шах и #####!
Не исключили, а отрицательно вернули.
Ответ Биомеханоид
Не исключили, а отрицательно вернули.
Кого волнует твоё безапелляционное мнение?
Ответ Чавес2
Кого волнует твоё безапелляционное мнение?
Безовуляционное
Комментарий удален модератором
Ответ FrEeMaN88
Комментарий удален модератором
Почему?
