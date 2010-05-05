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    Магнус Карлсен: «Соперник – идиот, пока не доказано обратное. Это мой стандартный процесс мышления»

    Теги Магнус Карлсен сборная Норвегии Шахматы

    Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен рассказал о том, как настраивается на игру. 

    «Сейчас я играю с большей уверенностью. Мой стандартный процесс мышления такой: мой соперник – идиот, до тех пор, пока не доказано обратное. Думаю, это звучит очень высокомерно, но по-моему, это правильный ход.

    Я всегда изо всех сил старался, когда недооценивал своих противников. Это намного лучше, чем переоценить их.

    Во время игры я не верю, что мой противник мог приготовить для меня ловушку, и это кажется мне хорошим подходом», – рассказал Карслен. 

    Норвежец является действующим обладателем шахматной короны. Он первым в истории шахмат стал чемпионом мира во всех категориях – в классических шахматах, блице и рапиде. 

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