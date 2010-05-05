Магнус Карлсен: «Соперник – идиот, пока не доказано обратное. Это мой стандартный процесс мышления»

Норвежский гроссмейстер рассказал о том, как настраивается на игру.

«Сейчас я играю с большей уверенностью. Мой стандартный процесс мышления такой: мой соперник – идиот, до тех пор, пока не доказано обратное. Думаю, это звучит очень высокомерно, но по-моему, это правильный ход.

Я всегда изо всех сил старался, когда недооценивал своих противников. Это намного лучше, чем переоценить их.

Во время игры я не верю, что мой противник мог приготовить для меня ловушку, и это кажется мне хорошим подходом», – рассказал Карслен.

Норвежец является действующим обладателем шахматной короны. Он первым в истории шахмат стал чемпионом мира во всех категориях – в классических шахматах, блице и рапиде.