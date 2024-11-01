Удар 12-6, из-за которого проигрывал Джонс – теперь легален. Что еще изменилось в правилах UFC?

Важные корректировки.

1 ноября 2024 года в Объединенных правилах смешанных единоборств, которыми руководствуются судьи атлетических комиссий, обслуживающих турниры UFC, появилось два изменения.

Чего ждать?

Теперь удары коленями, как у Аллена против Евлоева – легальные

Одна из самых сложных тем для рефери – бойцы, (не)находящиеся на земле. По старым правилам, «приземленными» считались спортсмены, находящиеся на трех точках опоры. Важное уточнение: боец должен действительно опираться на все касающиеся земли конечности, то есть переносить на них вес тела.

Теперь правило звучит так: «Боец считается приземленным и его запрещено бить коленями и ногами в голову, если какая-то часть его тела, кроме ступней и кистей, находится в контакте с канвасом». Объясняем на примерах от Майка Белтрана и Юрайи Фэйбера:

Удар коленом в голову оппоненту, находящемуся в таком положении – разрешен

Удар коленом в голову оппоненту, находящемуся в таком положении – разрешен

Удар коленом в голову оппоненту, находящемуся в таком положении – запрещен

Таким изменением UFC, конечно, не вернулись к прайдовским правилам с соккер-киками и топчущими ударами по голове соперника – и даже не приблизились к ONE, в котором колени в голову приземленному оппоненту разрешены в любом положении. Промоушен лишь прикрыл лазейку в правилах, которой пользовались бойцы, находящиеся в согнутом положении.

Если бы это изменение появилось раньше, на какие сложные кейсы оно могло бы повлиять? Один из последних примеров – такие удары из поединка Арнольда Аллена против Мовсара Евлоева признали бы легальными:

А вот то самое колено Петра Яна против Алджамейна Стерлинга даже по новым правилам осталось бы нарушением – помимо ступней, Стерлинг в тот момент опирался еще и на колено.

Удары локтем по траектории 12-6 – тоже разрешены. По новым правилам, Джонс не проиграл бы Хэмиллу

Удары локтем 12-6, как можно понять, получили название благодаря часовому циферблату. Аналогию с часами для описания этого приема придумал рефери Джон Маккарти. Выполняя такой удар, боец направляет предплечье вверх, поднимает локоть и опускает его по направлению прямо вниз.

Почему удар запрещали? Есть две версии. Неофициальную озвучил комментатор Джо Роган. Он предположил, что члены Атлетической комиссии насмотрелись показательных выступлений каратистов, разбивающих кирпичи таким ударом локтем, после чего забанили этот прием.

Кит Кайзер из атлетической комиссии Невады назвал такое объяснение «ревизионистской историей». На самом деле все намного скучнее. Такие локти запрещались из-за слишком серьезного урона, который могут нанести бойцы при ударе в область орбитальной кости или виска.

Но теперь такой удар легален:

Самый известный пример использования 12-6 – единственное поражение Джона Джонса. В бою против Мэтта Хэмилла Джонс доминировал весь первый раунд, а к концу пятиминутки забрался в маунт. Из доминирующей позиции он атаковал соперника разнообразными ударами локтями, но ошибся, применив запрещенный прием. Бой остановили, а Джонса дисквалифицировали, признав Хэмилла победителем. С новыми правилами этого бы не случилось.

Кстати, после отмены запрета на локти 12-6 Дана Уайт и Джон Джонс снова хотят убедить Атлетическую комиссию Невады пересмотреть результат поединка против Хэмилла. «Непобежденный тогда, непобежденный сейчас… Дана, нужно стереть это поражение из истории», – заявил Джонс.

Получится ли? Спустя 15 лет после поединка пересмотр кажется совсем неуместным и странным. Но у Даны Уайта точно есть связи в Атлетической комиссии – возможно, с введением новых правил его аргументы все же перевесят.

Джонс проигрывал только глухому бойцу – со скандалом. Уайт выгнал судью и хотел отменить результат

Фото: Gettyimages.ru /Jamie Squire