Алекс Перейра – о поражении Гану: «Попросил UFC о реванше. Если посмотреть видео, можно увидеть несколько ударов и локтей в затылок. Таких рефери нужно наказывать»

Алекс Перейра попросил UFC о реванше с Сирилом Ганом и раскритиковал рефери.

«Попросил UFC организовать нам с Ганом незамедлительный реванш. Это был лаки-джеб. Для Гана это был шанс всей жизни. У этого парня длинная история – грязные удары, удары по затылку.

Я заранее говорил об этом рефери [Херб Дин] и просил за этим следить. Если посмотреть видео, можно увидеть несколько ударов и локтей в затылок. Таких рефери нужно наказывать», – сказал Алекс Перейра.

На турнире UFC в Белом доме Алекс Перейра проиграл Сирилу Гану техническим нокаутом в бою за временный пояс в тяжелом весе.

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