Алекс Перейра – о поражении Гану: «Попросил UFC о реванше. Если посмотреть видео, можно увидеть несколько ударов и локтей в затылок. Таких рефери нужно наказывать»
Алекс Перейра попросил UFC о реванше с Сирилом Ганом и раскритиковал рефери.
«Попросил UFC организовать нам с Ганом незамедлительный реванш. Это был лаки-джеб. Для Гана это был шанс всей жизни. У этого парня длинная история – грязные удары, удары по затылку.
Я заранее говорил об этом рефери [Херб Дин] и просил за этим следить. Если посмотреть видео, можно увидеть несколько ударов и локтей в затылок. Таких рефери нужно наказывать», – сказал Алекс Перейра.
На турнире UFC в Белом доме Алекс Перейра проиграл Сирилу Гану техническим нокаутом в бою за временный пояс в тяжелом весе.
Провальный дебют Перейры в тяжах: шел за третьим поясом, а попал под бомбардировку Гана
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Алекса Перейры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Новость Чугунова, новость Живоглядова, одни и те же косноязычные безграмотные ошибки в заголовке.