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  4. Алекс Перейра – о поражении Гану: «Попросил UFC о реванше. Если посмотреть видео, можно увидеть несколько ударов и локтей в затылок. Таких рефери нужно наказывать»

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Алекс Перейра – о поражении Гану: «Попросил UFC о реванше. Если посмотреть видео, можно увидеть несколько ударов и локтей в затылок. Таких рефери нужно наказывать»
Алекс Перейра попросил UFC о реванше с Сирилом Ганом и раскритиковал рефери.

«Попросил UFC организовать нам с Ганом незамедлительный реванш. Это был лаки-джеб. Для Гана это был шанс всей жизни. У этого парня длинная история – грязные удары, удары по затылку.

Я заранее говорил об этом рефери [Херб Дин] и просил за этим следить. Если посмотреть видео, можно увидеть несколько ударов и локтей в затылок. Таких рефери нужно наказывать», – сказал Алекс Перейра.

На турнире UFC в Белом доме Алекс Перейра проиграл Сирилу Гану техническим нокаутом в бою за временный пояс в тяжелом весе.

Провальный дебют Перейры в тяжах: шел за третьим поясом, а попал под бомбардировку Гана

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Алекса Перейры
logoСирил Ган
logoUFC в Белом доме
logoMMA
logoАлекс Перейра
logoUFC

Комментарии

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Тоже удивился, когда увидел удары локтями в затылок. Думал, что правила поменяли.
Ничего не понимаю, если, как гласит заголовок, Перейра нанес поражение Гану, то зачем он просит о реванше?
Новость Чугунова, новость Живоглядова, одни и те же косноязычные безграмотные ошибки в заголовке.
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