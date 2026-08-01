Усман Нурмагомедов нокаутировал Арчи Колгана в первом раунде на турнире PFL в Нью-Йорке
В Нью-Йорке прошел турнир PFL, который возглавил титульный бой в легком весе между Усманом Нурмагомедовым (22-0) и Арчи Колганом (15-1).
Поединок завершился победой Нурмагомедова нокаутом в первом раунде. Это первая победа Усмана нокаутом с 2021 года.
В феврале Нурмагомедов удушающим в третьем раунде победил Алфи Дэвиса. Усман начал карьеру в 2017 году и ни разу не проигрывал.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
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