Усман Нурмагомедов – о Джейке Поле: «Говорит слишком много. Он не боец, а парень из ютуба. Когда кто-то не респектует Джастину Гейджи, это не очень хорошо»

Усман Нурмагомедов считает, что Джейк Пол слишком много говорит.

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов после победы над Арчи Колганом нокаутом в первом раунде высказался о главе MVP Джейке Поле , чья лига объединилась с PFL.

«Как промоутер он говорит слишком много. Он не боец, а парень из ютуба. Когда кто-то не респектует Джастину Гейджи, это не очень хорошо», – сказал Нурмагомедов.

Ранее Пол в клетке обещал подарить Усману машину за следующий нокаут и обратился к Гейджи.

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