Усман Нурмагомедов – о Джейке Поле: «Говорит слишком много. Он не боец, а парень из ютуба. Когда кто-то не респектует Джастину Гейджи, это не очень хорошо»
Усман Нурмагомедов считает, что Джейк Пол слишком много говорит.
Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов после победы над Арчи Колганом нокаутом в первом раунде высказался о главе MVP Джейке Поле, чья лига объединилась с PFL.
«Как промоутер он говорит слишком много. Он не боец, а парень из ютуба. Когда кто-то не респектует Джастину Гейджи, это не очень хорошо», – сказал Нурмагомедов.
Ранее Пол в клетке обещал подарить Усману машину за следующий нокаут и обратился к Гейджи.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Cageside Press
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