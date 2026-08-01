Усман Нурмагомедов провел последний бой по контракту с PFL: «MVP болтали, что Уайт не платит бойцам. Посмотрим, сколько сами MVP будут платить»
Усман Нурмагомедов провел последний бой по контракту с PFL.
Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов после победы над Арчи Колганом нокаутом в первом раунде заявил, что провел в лиге последний бой.
«Это мой последний бой [в PFL]. MVP [лига Джейка Пола, которая объединилась с PFL] болтали, что Дана [Уайт] не платит бойцам. Посмотрим, сколько сами MVP будут платить», – сказал после боя Нурмагомедов.
Усман провел в Bellator и PFL 12 боев (11-0, 1 NC), восемь раз дрался за титул.
Усман снес самого сложного соперника за раунд и, кажется, попрощался с лигой! UFC – неизбежность?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
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Вот они понимают, что это из-за того, что они выступают в ЮФС конкретно? Просто, ну Усман, мне кажется, очевидно сильно больше получит от ЮФС, если станет чемпионом, даже если контракт будет меньше. За счёт рекламы и медийки.
И я понимаю условного Немкова: он из команды Емельяненко, который сам никогда а ЮФС не выступал. Да и чемпионом ЮФС в тяжах у Немкова шансов не так уж прям и много.
Но тут Усман просто как будто сразу будет главным фаворитом на пояс. У него идеальный рекорд. Ему еще 28 лет. И, главное, у него есть буквально примеры в команде людей, которые стали чуть ли не самыми известными людьми Дагестана из-за выступлений в ЮФС.
ПОЧЕМУ ОН ВСЁ РАВНО ХОЧЕТ ПРОДЛИТЬ КОНТРАКТ С MVP(PFL)? Он не понимает, что даже за бесплатно если будет в ЮФС драться, но станет доминирующим чемпионом, он себя до конца жизни обеспечит? А Дана ему ещё, наверняка, деньги не маленькие предложит.
каким образом? какая реклама, какая медийка? вы считаете, что любого успешного бойца юфс автоматом зовут в ролики для супербоула?
Вот например, Ян стал чемпионом и тут же ему Гелик подарили за 40 лямов рублей. И это только публично. Я думаю, тот же Кадыров Чимаеву тоже много чего дарил, когда он там с Джоном Джонсом( кстати, сколько Джонс получил сам за Чечню?) в Чечне тусовался.
А в Дагестане ММА самый популярный вид спорта вообще в регионе.
Вот и получается: рекламные контракты, приглашения на выступления, подарки, реклама в инсте, правильные знакомства - всё это позволяет зарабатывать очень много. Но всё это даёт именно в ЮФС. Потому что это престиж. И речь о демятках миллионов долларов.
Вот, например, что Дана сам говорил про Хабиба:
«У нас появился чемпион-мусульманин, и он отправился в турне по мусульманским странам. Он выступал в Саудовской Аравии, Абу-Даби, Катаре, и на него посыпались деньги. Он заработал так много денег, что ему больше не нужно было драться. А потом умер его отец, что тоже сильно повлияло на него», — рассказал исполнительный директор UFC.
Если не пелейдет в ЮФС, так и останется не понятно кем, а так еще годиков 5 имеет стать звездой