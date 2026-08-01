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PFL в Нью-Йорке: Нурмагомедов нокаутировал Колгана, Дитчева победила Килхольтц

В Нью-Йорке завершился турнир PFL New York. В главном поединке вечера чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов (22-0) нокаутировал Арчи Колгана (15-1) в первом раунде.

Основной кард турнира:

  • Дакота Дитчева (16-0) победила Дениз Килхольтц (9-6) единогласным решением;

  • Амру Магомедов (11-0) нокаутировал во втором раунде Анхеля Альвареcа (11-3).

Усман снес самого сложного соперника за раунд и наехал на Джейка Пола! UFC – неизбежность?

Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: Спортс“
logoУсман Нурмагомедов
Дакота Дитчева
logoMMA
Довлетджан Ягшимурадов
logoPFL
Арчи Колган

Комментарии

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Дакота классная...)
Интересно, смогла бы Дитчева стать чемпионкой в UFC? Ударная техника у нее шикарная, такую в женских ММА редко увидишь.
ОтветБардо
Интересно, смогла бы Дитчева стать чемпионкой в UFC? Ударная техника у нее шикарная, такую в женских ММА редко увидишь.
Это вряд ли. Она и сама туда не стремится, ибо понимает, что Шевченко от неё мокрое место оставит.
ОтветPolski_koperek
Это вряд ли. Она и сама туда не стремится, ибо понимает, что Шевченко от неё мокрое место оставит.
Сантос, которую Шевченко еле-еле перетыкала, она снесла как ураган
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