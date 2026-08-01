PFL в Нью-Йорке: Нурмагомедов нокаутировал Колгана, Дитчева победила Килхольтц

В Нью-Йорке завершился турнир PFL New York. В главном поединке вечера чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов (22-0) нокаутировал Арчи Колгана (15-1) в первом раунде.

Основной кард турнира :

Дакота Дитчева (16-0) победила Дениз Килхольтц (9-6) единогласным решением;

Амру Магомедов (11-0) нокаутировал во втором раунде Анхеля Альвареcа (11-3).

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