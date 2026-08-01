Джейк Пол – об Усмане Нурмагомедове: «Этот парень – ##### лучший в мире. Джастин Гейджи, я люблю тебя, но он легко бы тебя побил»

Джейк Пол уверен, что Усман Нурмагомедов победит Джастина Гейджи.

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов после победы над Арчи Колганом нокаутом в первом раунде пообщался в клетке с главой MVP Джейком Полом , чья лига объединилась с PFL.

– Как насчет бонуса, брат? Нокаут в первом раунде, – спросил Нурмагомедов.

– Следующий бой заканчиваешь нокаутом, я покупаю тебе машину, – ответил Пол.

– Брат, давай говорить о сегодня. Мы не знаем, что будет завтра?

– Мы смотрим в будущее. Но сегодня у тебя может быть бонус. Я впечатлен. Этот парень – ##### лучший в мире. Джастин Гейджи, я люблю тебя, но он легко бы тебя побил.

Ранее Нурмагомедов заявил, что провел последний бой по контракту с PFL.

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