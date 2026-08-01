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Джейк Пол пошутил над Хабибом: «Я был в Дагестане. 2 года». Нурмагомедов поправил: «2-3 года»
Джейк Пол и Хабиб Нурмагомедов встретились в Нью-Йорке.

Глава MVP Джейк Пол встретился с Хабибом Нурмагомедовым на турнире PFL в Нью-Йорке, где экс-чемпионом UFC секундировал брата Усмана Нурмагомедова.

«Я был в Дагестане. 2 года», – сказал Пол Нурмагомедову. Хабиб поправил: «2-3 года». Это отсылка к фразе-мему Ислама Махачева: «Отправь его в Дагестан на 2-3 года и забудь».

Усман Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал Арчи Колгана и после победы заявил, что провел последний бой по контракту с PFL.

Усман снес самого сложного соперника за раунд и наехал на Джейка Пола! UFC – неизбежность?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Джейка Пола
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