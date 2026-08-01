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Боец UFC Александр Волков выступил с речью на закрытии Спортивных игр дружбы ООН в Нью-Йорке

Боец UFC Александр Волков стал специальным гостем в штаб-квартире ООН.

«Добрый вечер! Для меня большая честь быть сегодня здесь со всеми вами. Спорт – один из немногих языков, который понимают все люди независимо от того, откуда мы приехали, на каком языке говорим или флаг какой страны представляем.

Нас объединяют одни и те же ценности – уважение, дисциплина, смелость и стремление стать лучше, чем мы были вчера. На протяжении многих лет спорт объединял людей так, как мало что другое способно объединять», – сказал Волков.

Церемония закрытия III Спортивных игр дружбы ООН прошла 29 июля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Волков – чемпион UFC в тяжелом весе. Это реально?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Александра Волкова
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