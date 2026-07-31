UFC Fight Night в Белграде: Медич – Родригес, Блахович – Стирлинг, Вологдин – Николич и другие бои
1 августа в Белграде (Сербия) пройдет турнир UFC Fight Night 283, главным событием которого станет бой в полусреднем весе между Урошем Медичем и Даниэлем Родригесом.
Другие бои вечера:
Ян Блахович (29-11-2) – Навахо Стирлинг (10-0);
Марчин Тыбура (27-11) – Александр Ракич (14-6);
Тофик Мусаев (23-6) – Людовит Клейн (24-5-1);
Марк Вологдин (12-4-2) – Борислав Николич (16-2).
Предварительный кард стартует в 17:00 по московскому времени, трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Боец». Главный кард, который стартует в 20:00, покажет «Матч ТВ».
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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