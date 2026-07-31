UFC Fight Night в Белграде: Медич – Родригес, Блахович – Стирлинг, Вологдин – Николич и другие бои

1 августа в Белграде (Сербия) пройдет турнир UFC Fight Night 283, главным событием которого станет бой в полусреднем весе между Урошем Медичем и Даниэлем Родригесом.

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Предварительный кард стартует в 17:00 по московскому времени, трансляция будет доступна на телеканале «Матч! Боец». Главный кард, который стартует в 20:00, покажет «Матч ТВ».

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