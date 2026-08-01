Белал Мухаммад – об Усмане Нурмагомедове: «Просто зверь. Рано или поздно он должен встретиться с Царукяном»

Белал Мухаммад хотел бы увидеть бой Усмана Нурмагомедова и Армана Царукяна.

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад оценил уровень Усмана Нурмагомедова .

«Усман просто зверь. Рано или поздно он должен встретиться с Арманом [Царукяном]», – написал в соцсетях Мухаммад.

На турнире PFL в Нью-Йорке Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал Арчи Колгана.

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