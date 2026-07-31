Уайт – про слияние PFL и MVP: «Давайте возьмем две организации, которые никто не смотрит, объединим и создадим более крупную, которую никто не смотрит»

Дана Уайт отреагировал на слияние MVP и PFL.

Глава UFC Дана Уайт отреагировал на слияние MVP и PFL.

«Давайте возьмем две организации, которые не продают билеты и которые никто не смотрит, объединим их и создадим более крупную компанию, которая не продает билеты и которую никто не смотрит», – сказал Уайт.

Об объединении промоушена Джейка Пола MVP и PFL было заявлено 30 июля. Поединки в новом промоушене будут проходить под брендом MVP.

Джейк Пол: «Мы не просто хотим дать бой UFC, мы собираемся победить»