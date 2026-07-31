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  4. Уайт – про слияние PFL и MVP: «Давайте возьмем две организации, которые никто не смотрит, объединим и создадим более крупную, которую никто не смотрит»

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Уайт – про слияние PFL и MVP: «Давайте возьмем две организации, которые никто не смотрит, объединим и создадим более крупную, которую никто не смотрит»
Дана Уайт отреагировал на слияние MVP и PFL.

Глава UFC Дана Уайт отреагировал на слияние MVP и PFL.

«Давайте возьмем две организации, которые не продают билеты и которые никто не смотрит, объединим их и создадим более крупную компанию, которая не продает билеты и которую никто не смотрит», – сказал Уайт.

Об объединении промоушена Джейка Пола MVP и PFL было заявлено 30 июля. Поединки в новом промоушене будут проходить под брендом MVP.

Джейк Пол: «Мы не просто хотим дать бой UFC, мы собираемся победить»

Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: TheMacLife
logoДжейк Пол
logoДана Уайт
logoMMA
logoPFL

Комментарии

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Сейчас идеальное время что бы создать конкуренцию ЮФС, они объективно находятся на спаде, все звезды так же не на своем пике (надежда на Конора жестко провалилась). Другое дело чтобы создать конкуренцию нужно что то кардинально новое и завлекающее, пока этого к сожалению не видно.
Ответedgarok
Сейчас идеальное время что бы создать конкуренцию ЮФС, они объективно находятся на спаде, все звезды так же не на своем пике (надежда на Конора жестко провалилась). Другое дело чтобы создать конкуренцию нужно что то кардинально новое и завлекающее, пока этого к сожалению не видно.
Кем или чем создать конкуренцию? Вид спорта себя изжил.
Ответedgarok
Сейчас идеальное время что бы создать конкуренцию ЮФС, они объективно находятся на спаде, все звезды так же не на своем пике (надежда на Конора жестко провалилась). Другое дело чтобы создать конкуренцию нужно что то кардинально новое и завлекающее, пока этого к сожалению не видно.
Плохи дела в UFC если они надеялись на Пропертвеловича с простоем в 5 лет
беллатор одно время очень хорошо начинал, когда раскручивали своих звезд. но в какой-то момент они стали подписывать списанных ветеранов из ufc и ничего интересного там больше не было.
Не знаю что сейчас с рейтингами юфс но их работа последние годы полный от.той
За 10 лет не создали не одной супер звезды
И в целом со звездами и яркими медийными личностями все печально

На кого там смотреть? унылые бои Чимаева?

Бой Нганну - Джонс не сделали
Джонс- Аспинал тоже

Когда то подписывали только серьезных бойцов,сейчас куча всяких 10 сортных ме.ков

Я даже не заю какой бой я бы сейчас хотел увидеть,что бы 2 яркие личности,не старики и не мисс матч,даже одного такого боя не могу назвать
Интереса к юфс уже нет,и они ничем не отличаются от других организаций
ОтветAlexey 222
Не знаю что сейчас с рейтингами юфс но их работа последние годы полный от.той За 10 лет не создали не одной супер звезды И в целом со звездами и яркими медийными личностями все печально На кого там смотреть? унылые бои Чимаева? Бой Нганну - Джонс не сделали Джонс- Аспинал тоже Когда то подписывали только серьезных бойцов,сейчас куча всяких 10 сортных ме.ков Я даже не заю какой бой я бы сейчас хотел увидеть,что бы 2 яркие личности,не старики и не мисс матч,даже одного такого боя не могу назвать Интереса к юфс уже нет,и они ничем не отличаются от других организаций
Король Топурия это шутка для тебя? Вырубил 3 легенд
ОтветКори Линделл 2.0
Король Топурия это шутка для тебя? Вырубил 3 легенд
Илия "больше не бей" топурия
Будут как всегда подписывать ветеранов и сбитых летчиков из UFC на бешеные зарплаты, а потом будут ждать очередного горе инвестора, который поверит, что сможет создать конкурента UFC
Ответповелитель
Будут как всегда подписывать ветеранов и сбитых летчиков из UFC на бешеные зарплаты, а потом будут ждать очередного горе инвестора, который поверит, что сможет создать конкурента UFC
другого выбора и нет, боец в рассвете сил не перейдет, либо проспект либо ветераны на спаде
Ответповелитель
Будут как всегда подписывать ветеранов и сбитых летчиков из UFC на бешеные зарплаты, а потом будут ждать очередного горе инвестора, который поверит, что сможет создать конкурента UFC
Дитчева, Усман Нурмагомедов, Хизриев, МаКки, Немков - это сбитые лётчики? мальчик, ты бы не позорился и не рассуждал о том, чего не знаешь.
Сложно сказать, нужно ли Дане Белому 2 промоушена или один (PFL и MVP). С одной стороны, конкуренция - это хорошо. Ребята из соседнего промоушена поймут насколько сложно собирать карды и угождать бойцам (в PFL-то это понимают, а вот MVP думают, что могут серьезно собирать "звездные" карды по расписанию), а сами бойцы, помимо места, где можно подзаработать, что в UFC вообще-то не так плохо с оплатой. И Дана потирает ручки при их провалах. С другой стороны - бойцы как раз таки на примере другого промоушена будут выкручивать руки Дане, и требовать больше денег, как это и делают из года в год. Так что без такого конкурента Дана тоже был бы вполне рад.
Конкуренция - это здоровая вещь, но всегда хочется, чтобы их чемпионы иногда сходились в боях, а не просто били себя в грудь и говорили, что именно они лучше, потому что... Потому что. Ну и, надеюсь, менеджмент "нового" промоушена не будет таким твердолобым собирателем пенсионеров, а займется поиском и раскруткой своих бойцов.
ОтветDavid Frost
Сложно сказать, нужно ли Дане Белому 2 промоушена или один (PFL и MVP). С одной стороны, конкуренция - это хорошо. Ребята из соседнего промоушена поймут насколько сложно собирать карды и угождать бойцам (в PFL-то это понимают, а вот MVP думают, что могут серьезно собирать "звездные" карды по расписанию), а сами бойцы, помимо места, где можно подзаработать, что в UFC вообще-то не так плохо с оплатой. И Дана потирает ручки при их провалах. С другой стороны - бойцы как раз таки на примере другого промоушена будут выкручивать руки Дане, и требовать больше денег, как это и делают из года в год. Так что без такого конкурента Дана тоже был бы вполне рад. Конкуренция - это здоровая вещь, но всегда хочется, чтобы их чемпионы иногда сходились в боях, а не просто били себя в грудь и говорили, что именно они лучше, потому что... Потому что. Ну и, надеюсь, менеджмент "нового" промоушена не будет таким твердолобым собирателем пенсионеров, а займется поиском и раскруткой своих бойцов.
ну вот сегодня Джейк Пол после вопроса к Усману, кто следующий, влез и сказал: Гейджи. возможно, начинает эту тему прокачивать.
Так и вас уже никто не смотрит) Бродите по всему миру с протянутой рукой. Баку, Белград
ОтветPolski_koperek
Так и вас уже никто не смотрит) Бродите по всему миру с протянутой рукой. Баку, Белград
Ты сам себе противоречишь. Даже в таких казалось бы не ММАшных городах полные солд-ауты и максимальный ажиотаж. ЮФС давно вышли за пределы Северной Америки. Европа, Ближний Восток, Китай — все без ума от этого вида спорта и платят огромные деньги, чтобы к ним приехали и провели турнир
ОтветPolski_koperek
Так и вас уже никто не смотрит) Бродите по всему миру с протянутой рукой. Баку, Белград
Любая страна рада провести турнир, причем здесь попрошайничество?
сегодняшний кард PFL был лучше среднего карда UFC. вообще, UFC последнее время стал скучным. у MVP есть площадка в виде Netflix и другие мощные инструменты маркетинга, а у PFL - уже неплохой ростер. обещания поставить на поток бои по боксу для бойцов ММА может заинтересовать многих новых топов. так что это слияние - реальная угроза UFC. время покажет, чьё кун-фу сильнее.
Ответvulturecrow
сегодняшний кард PFL был лучше среднего карда UFC. вообще, UFC последнее время стал скучным. у MVP есть площадка в виде Netflix и другие мощные инструменты маркетинга, а у PFL - уже неплохой ростер. обещания поставить на поток бои по боксу для бойцов ММА может заинтересовать многих новых топов. так что это слияние - реальная угроза UFC. время покажет, чьё кун-фу сильнее.
а как будет выглядеть "средний кард" пфл?) хайп конечно можно купить, но те кто шарит - всё видят
ОтветВиктор Сычев
а как будет выглядеть "средний кард" пфл?) хайп конечно можно купить, но те кто шарит - всё видят
я понимаю, что каждую неделю не получится делать очень интересные турниры. но раньше в UFC раз в месяц-два были офигенные карды. за этот год можно вспомнить Чимаев - Стрикланд да белый дом. но и они по старым меркам были не особо. и всё больше проявляется самодурство Даны, который не умеет договариваться с бойцами, продвигает своих любимчиков, ставит палки в колёса неугодным, а иногда тормозит целые дивизионы.
Дана не любит конкурентов и всегда наезжал на них.
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