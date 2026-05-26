Тедди Атлас: «Апперкот, которым Усик отправил Верховена в нокдаун, остановил бой на 30 секунд. Рефери помнил об этом в конце поединка»

Тренер Тедди Атлас не поддерживает критику рефери из-за остановки в поединке Усика и Верховена.

«Апперкот, которым Усик отправил Верховена в нокдаун, остановил бой на 30 секунд. Не на 8 [время отсчета нокдауна], а на 30! Столько Рико восстанавливался.

В конце боя рефери остановил поединок совсем чуть-чуть после гонга. Думаю, он помнил этот момент и был готов остановить поединок. Вы не можете осуждать его. Он знал, когда до конца боя было 10 секунд. Это его работа», – сказал Атлас.

Поединок между Рико Верховеном и Александром Усиком закончился в 11-м раунде досрочной победой украинца техническим нокаутом. Рефери остановил бой после гонга об окончании раунда.

Тренер Верховена – о разговоре с судьей поединка Рико и Усика : «Он сказал что не слышал гонг. Я еще спросил у него кое-что, но он опустил голову и не смог ответить»

Стэйтем – о выступлении Верховена в поединке с Усиком: «Совершенно потрясающе, Рико! Тебя лишили возможности закончить бой. Ужасная остановка»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Тедди Атласа
Ещё и капу выплюнул, позорник, выиграл он🤣
ОтветKASTALOMMM
Ещё и капу выплюнул, позорник, выиграл он🤣
Ну уже не позорник прям, слишком жестко. но надурить пытался. обратно же, это правило, капу нужно вставить обратно)
Ну, наконец, хоть один об этом сказал.
Ну вот хейтеры пересмотрите момент с нокдауном, там реально 30 секунд он не мог восстановиться, поэтому чистая победа усика. Великий Атлас чушь не скажет.
