Тедди Атлас: «Апперкот, которым Усик отправил Верховена в нокдаун, остановил бой на 30 секунд. Рефери помнил об этом в конце поединка»

Атлас не поддерживает критику рефери из-за остановки в бою Усика и Верховена.

«Апперкот, которым Усик отправил Верховена в нокдаун, остановил бой на 30 секунд. Не на 8 [время отсчета нокдауна], а на 30! Столько Рико восстанавливался.

В конце боя рефери остановил поединок совсем чуть-чуть после гонга. Думаю, он помнил этот момент и был готов остановить поединок. Вы не можете осуждать его. Он знал, когда до конца боя было 10 секунд. Это его работа», – сказал Атлас.

Поединок между Рико Верховеном и Александром Усиком закончился в 11-м раунде досрочной победой украинца техническим нокаутом. Рефери остановил бой после гонга об окончании раунда.

