Бивол о поединке с Махачевым: «Я сейчас рассматриваю бои только в боксе. Дальше, может, и с актером побоксирую, но не в ближайшие несколько лет»

Бивол не исключил, что под занавес карьеры проведет выставочный бой.

Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол пока не рассматривает выставочные поединки со звездами MMA.

– Бокс нас приучает к некоторым безумным поединкам, когда Флойд Мейвезер боксировал с Конором Макгрегором, Александр Усик – с Рико Верховеном. Интересно, а если вам предложили бы поединок с Исламом Махачевым – самым сильным бойцом MMA России. Что для вас было бы важно, чтобы принять или не принять этот бой? На какие опции вы бы обратили внимание?

– Это не безумные поединки, это интересные поединки… Если проводить много таких боев, как Мейвезер – Макгрегор, или вообще бойцы MMA против боксеров и они будут заполнять весь инфоповод в боксе, то это уже не очень. Но иногда разбавлять бокс такими поединками – классно, помогает популяризации нашего спорта.

Я не против проведения таких боев. Но сейчас нахожусь в боксе и хочу оставить наследие в нем, поединками против боксеров. А что случится в будущем, я не знаю – может, и с каким-то актером побоксирую. Но точно не в ближайшие несколько лет, – сказал Бивол на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста Спортса’’ Вадима Тихомирова.

Напомним, Дмитрий Бивол и Михаэль Эйферт проведут поединок в Екатеринбурге 30 мая.

