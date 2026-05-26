  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Бивол о поединке с Махачевым: «Я сейчас рассматриваю бои только в боксе. Дальше, может, и с актером побоксирую, но не в ближайшие несколько лет»
0

Бивол о поединке с Махачевым: «Я сейчас рассматриваю бои только в боксе. Дальше, может, и с актером побоксирую, но не в ближайшие несколько лет»

Бивол не исключил, что под занавес карьеры проведет выставочный бой.

Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол пока не рассматривает выставочные поединки со звездами MMA.

– Бокс нас приучает к некоторым безумным поединкам, когда Флойд Мейвезер боксировал с Конором Макгрегором, Александр Усик – с Рико Верховеном. Интересно, а если вам предложили бы поединок с Исламом Махачевым – самым сильным бойцом MMA России. Что для вас было бы важно, чтобы принять или не принять этот бой? На какие опции вы бы обратили внимание?

– Это не безумные поединки, это интересные поединки… Если проводить много таких боев, как Мейвезер – Макгрегор, или вообще бойцы MMA против боксеров и они будут заполнять весь инфоповод в боксе, то это уже не очень. Но иногда разбавлять бокс такими поединками – классно, помогает популяризации нашего спорта.

Я не против проведения таких боев. Но сейчас нахожусь в боксе и хочу оставить наследие в нем, поединками против боксеров. А что случится в будущем, я не знаю – может, и с каким-то актером побоксирую. Но точно не в ближайшие несколько лет, – сказал Бивол на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста Спортса’’ Вадима Тихомирова.

Напомним, Дмитрий Бивол и Михаэль Эйферт проведут поединок в Екатеринбурге 30 мая.

Вечер бокса RCC: Бивол – Эйферт, Шумков против Оливо и другие бои

Тренер Бивола: «Эйферт может доставить проблемы Диме тем, чем это сделал Усику Верховен – нестандартностью»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс
logoДмитрий Бивол
logoбокс
logoИслам Махачев
logoСпортс
кино

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Даже интересно, кто вообще задал такой идиотский вопрос, о том возможен ли бой Бивола с Махачевым по боксу
ОтветАлексей Новиков
Даже интересно, кто вообще задал такой идиотский вопрос, о том возможен ли бой Бивола с Махачевым по боксу
Хорошо про Олега Монгола не спросили.
ОтветАлексей Новиков
Даже интересно, кто вообще задал такой идиотский вопрос, о том возможен ли бой Бивола с Махачевым по боксу
во-во
а то ж Махачев - главный ударник в ММА)
Зачем ему этот бой и одному и другому, Махачев проиграет без шансов.
ОтветЧернокожий
Зачем ему этот бой и одному и другому, Махачев проиграет без шансов.
Равно как без шансов отлетит от Ислама по правилам ММА
Уделал так уделал👍🤣🤣🤣
Сравнил Махачева с актером!))) Будем знать! А то все на ветке мелькает фамилия Махачев, Махачев! Думаю кто это? Спасибо, что прояснил, Дима!
ОтветRusVector
Сравнил Махачева с актером!))) Будем знать! А то все на ветке мелькает фамилия Махачев, Махачев! Думаю кто это? Спасибо, что прояснил, Дима!
Да не, поднимай выше.😉
Там, Усатый недавно накинул, что продолжит карьеру в - киноиндустрии, а ля - второй Стетхэм…😜
Только, ☝️😎Это всё было - да сплыло, после его - протухшего договорняка с Верховеном.
Видно Бивол, увидев этот цирк, тоже прикинул, как можно - «на дурочку» срубить 100 миллионов… 😅😅😅
Поступить пора как мужчина и дать реванш Бетербиеву. А не ждать когда он еще постареет на пару лет.
Достойно,коротко,умно!
Дмитрий 👍
Ахаха, остроумно 🤣. Ислам, думаю, тоже оценил юмор 😄
Боксёр ты или каратист ,для борца ты актер)))
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Титульный бой Бивола в Екатеринбурге. Онлайн
26 мая, 17:40
Объявлен состав судей поединка Бивола против Эйферта
22 мая, 09:05
Первый канал в прямом эфире покажет титульный бой Дмитрия Бивола и Михаэля Эйферта
18 мая, 17:05
Рекомендуем
Главные новости
Календарь боев в MMA и боксе в мае-июне-2026
вчера, 18:30
Махачев поделился прогнозом на бой Топурия – Гейджи: «Бой точно не пройдет всю дистанцию»
вчера, 17:22
Дастин Порье: «Если Конор сохранил хотя бы часть старого тайминга и навыков контрпанчера – у него будут шансы. Холлоуэй падал на канвас в трех последних боях»
вчера, 16:36
Роган – про турнир в Белом доме: «Это странная история. Мне не нравится идея боев на открытом воздухе»
вчера, 15:23
Дастин Порье готов вернуться в ММА ради четвертого боя против Конора Макгрегора
вчера, 14:05
Алекс Перейра показал актуальную форму перед поединком против Сирила Гана
вчера, 13:09Фото
UFC Macau: Ядун против Фигейредо, Павлович подерется с Тейшейрой и другие бои
вчера, 12:00
Фигейредо ответил Яну: «Уверен, однажды мы снова встретимся и я заткну этого ######»
вчера, 11:56
Бивол – о трилогии с Бетербиевым: «Она вполне реальна. Я говорил, что хотел отбоксировать и закрыть этот вопрос»
вчера, 10:50
Стивенсон – в ответ на вызов Топурии: «Я бы выбил из тебя все дерьмо»
вчера, 10:31
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем