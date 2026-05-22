Вечер бокса RCC: Бивол – Эйферт, Шумков против Оливо и другие бои

30 мая в Екатеринбурге пройдет боксерский турнир RCC Boxing: Бивол vs Эйферт, который возглавит поединок в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом (24-1) и Михаэлем Эйфертом (13-1).

Главные бои турнира:

Всеволод Шумков (3-0) – Кристиан Оливо (22-2-1)

Мухаммад Шехов (17-0-1) – Эрни Бентанкур (27-2)

Вадим Туков (16-0) – Себастьян Папечи (23-5)

Никита Зонь (11-0-1) – Гонсало Гарсия (18-3-1)

Шарабутдин Атаев (8-0) – Сайпайпер Рузи (7-0-1)

Сергей Лубкович (20-0-1) – Майкл Кинг (8-4-1)

Турнир в прямом эфире покажет Первый канал, начало турнира – в 15:00.

Бивол проведет титульник в России! Соперник – не Бетербиев

Титульный бой Бивола в Екатеринбурге. Онлайн