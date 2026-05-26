Павлович – о Перейре: «Добро пожаловать в тяжелый дивизион. Я с удовольствием разделил бы с ним клетку»
Тяжеловес UFC Сергей Павлович готов провести бой с экс-чемпионом в полутяжелом и среднем весах Алексом Перейрой.
– Как отреагировали на появление Алекса Перейры в тяжелом весе?
– Он-то в принципе зрелищный боец, одни нокауты – я прекрасно понимаю [почему он сразу дерется за титул]. Вопрос в другом – как он будет чувствовать себя в тяжелом весе? А так, только добро пожаловать, я с удовольствием разделил бы с ним клетку.
– Если такой поединок случится, какую тактику бы избрали – борьба или работа в стойке?
– Думаю, с такими соперниками надо учитывать все аспекты. Это очень хорошие опыт и бой, чтобы повысить навыки. Боец высокого уровня, особенно в ударном классе, – сказал Павлович в интервью корреспонденту Спортса’’ Артему Нагорному.
30 мая в Макао Павлович проведет бой против Таллисона Тейшейры. Перейра 15 июня на турнире в Белом доме проведет титульный поединок за временный пояс против Сирила Гана.
«Землицу русскую в руку берем и сила появляется». Что такое куйка в самом проблемном дивизионе UFC?
Комментарии