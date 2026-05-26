  • Павлович – о Перейре: «Добро пожаловать в тяжелый дивизион. Я с удовольствием разделил бы с ним клетку»
Сергей Павлович готов провести бой с Алексом Перейрой.

Тяжеловес UFC Сергей Павлович готов провести бой с экс-чемпионом в полутяжелом и среднем весах Алексом Перейрой.

– Как отреагировали на появление Алекса Перейры в тяжелом весе?

– Он-то в принципе зрелищный боец, одни нокауты – я прекрасно понимаю [почему он сразу дерется за титул]. Вопрос в другом – как он будет чувствовать себя в тяжелом весе? А так, только добро пожаловать, я с удовольствием разделил бы с ним клетку.

– Если такой поединок случится, какую тактику бы избрали – борьба или работа в стойке?

– Думаю, с такими соперниками надо учитывать все аспекты. Это очень хорошие опыт и бой, чтобы повысить навыки. Боец высокого уровня, особенно в ударном классе, – сказал Павлович в интервью корреспонденту Спортса’’ Артему Нагорному.

30 мая в Макао Павлович проведет бой против Таллисона Тейшейры. Перейра 15 июня на турнире в Белом доме проведет титульный поединок за временный пояс против Сирила Гана.

Проснулся) что-ли))
Посмотрел бы как Поатан тушит этого петровича
ОтветUrmatbek Abzhalov_1117087419
Перейра отлетит не первой минуте
Слово "Богатырь" имеет тюрское происхождение - "Багатур", "Батыр". Так что сказки про землицу РУССКУЮ преувеличены. Во всех странах есть свои Батыры.
Так хочется на носилках октагон покинуть? хD
