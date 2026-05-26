Тренер Верховена – о разговоре с судьей поединка Рико и Усика : «Он сказал что не слышал гонг. Я еще спросил у него кое-что, но он опустил голову и не смог ответить»

Тренер Верховена общался с рефери после боя Рико с Александром Усиком.

«Я увидел его в аэропорту. Объяснил, что Рико был готов драться. Спросил: «Что случилось? Почему ты решил остановить бой?»

Он ответил: «Питер, я сделал все, что мог. И я не слышал гонг». Теперь я и сам не знаю, слышал ли его. Из-за шума толпы, накала страстей...

Я еще спросил у него кое-что, но он опустил голову и не смог ответить.

Давайте не будем забывать, что это событие было построено вокруг Александра Усика. Он чемпион. Таковы реалии бокса. Это была неправильная остановка. Останавливать титульный бой после гонга, когда боксер на ногах и без урона – это смешно», – сказал Питер Фьюри .

Поединок между Верховеном и Усиком закончился в 11-м раунде досрочной победой украинца техническим нокаутом. Рефери остановил бой после гонга об окончании раунда.

