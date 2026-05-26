  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Тренер Верховена – о разговоре с судьей поединка Рико и Усика : «Он сказал что не слышал гонг. Я еще спросил у него кое-что, но он опустил голову и не смог ответить»
0

Тренер Верховена – о разговоре с судьей поединка Рико и Усика : «Он сказал что не слышал гонг. Я еще спросил у него кое-что, но он опустил голову и не смог ответить»

Тренер Верховена общался с рефери после боя Рико с Александром Усиком.

Тренер Верховена общался с рефери после боя Рико с Александром Усиком.

«Я увидел его в аэропорту. Объяснил, что Рико был готов драться. Спросил: «Что случилось? Почему ты решил остановить бой?»

Он ответил: «Питер, я сделал все, что мог. И я не слышал гонг». Теперь я и сам не знаю, слышал ли его. Из-за шума толпы, накала страстей...

Я еще спросил у него кое-что, но он опустил голову и не смог ответить.

Давайте не будем забывать, что это событие было построено вокруг Александра Усика. Он чемпион. Таковы реалии бокса. Это была неправильная остановка. Останавливать титульный бой после гонга, когда боксер на ногах и без урона – это смешно», – сказал Питер Фьюри.

Поединок между Верховеном и Усиком закончился в 11-м раунде досрочной победой украинца техническим нокаутом. Рефери остановил бой после гонга об окончании раунда.

Тренер Верховена: «Рико устал. Вряд ли он продержался бы 12-й раунд против Усика. Александр заслуженно победил»

У Верховена 113 успешных ударов в бою с Усиком – на один больше, чем у украинца

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Ring Magazine
logoРико Верховен
logoАлександр Усик
logoУсик – Верховен
Питер Фьюри
logoбокс

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Тренер в доле просто 🤣🤣
Думаю он спросил ,правильное ли это было решение ?
ОтветJackDante
Думаю он спросил ,правильное ли это было решение ?
Нет. Сколько тебе заплатили?
Да, да, никакого урона. Просто Рико пошел искать дверь
Интересно, какие кэфы на реванш, кто знает?
а может кто объяснить - с какого бодуна за титульный бой боксирует кикбосксер, который провел 1 бой в карьере до этого? больше не было претендентов что ли?)
Ответgol-mongol
а может кто объяснить - с какого бодуна за титульный бой боксирует кикбосксер, который провел 1 бой в карьере до этого? больше не было претендентов что ли?)
С Луны свалился? Здесь сотни миллионов долларов, кому нужны эти рейтинги?
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хейни – о выступлении Верховена в бою с Усиком: «Не очень доволен остановкой. Рико удивил. Казалось, что он ведет по очкам»
25 мая, 18:00
Стэйтем – о выступлении Верховена в поединке с Усиком: «Совершенно потрясающе, Рико! Тебя лишили возможности закончить бой. Ужасная остановка»
25 мая, 12:35
Тренер Гассиева: «В 12-м раунде Усик довел бы дело до тяжелого падения Верховена»
25 мая, 06:59
Рекомендуем
Главные новости
Календарь боев в MMA и боксе в мае-июне-2026
вчера, 18:30
Махачев поделился прогнозом на бой Топурия – Гейджи: «Бой точно не пройдет всю дистанцию»
вчера, 17:22
Дастин Порье: «Если Конор сохранил хотя бы часть старого тайминга и навыков контрпанчера – у него будут шансы. Холлоуэй падал на канвас в трех последних боях»
вчера, 16:36
Роган – про турнир в Белом доме: «Это странная история. Мне не нравится идея боев на открытом воздухе»
вчера, 15:23
Дастин Порье готов вернуться в ММА ради четвертого боя против Конора Макгрегора
вчера, 14:05
Алекс Перейра показал актуальную форму перед поединком против Сирила Гана
вчера, 13:09Фото
UFC Macau: Ядун против Фигейредо, Павлович подерется с Тейшейрой и другие бои
вчера, 12:00
Фигейредо ответил Яну: «Уверен, однажды мы снова встретимся и я заткну этого ######»
вчера, 11:56
Бивол – о трилогии с Бетербиевым: «Она вполне реальна. Я говорил, что хотел отбоксировать и закрыть этот вопрос»
вчера, 10:50
Стивенсон – в ответ на вызов Топурии: «Я бы выбил из тебя все дерьмо»
вчера, 10:31
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем