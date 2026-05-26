Анте Делия и Джонни Уокер подерутся на турнире UFC в Белграде
UFC анонсировал поединок Анте Делии (26-8) и Джонни Уокера (22-10) на турнире в Белграде, который состоится 1 августа.
Бой пройдет в тяжелом весе. Ранее Уокер выступал в полутяжелом дивизионе.
Делия в феврале проиграл Сергею Спиваку судейским решением.
Уокер в апреле проиграл Доминику Рейесу раздельным решением.
Уокер допустил переход в тяжелый вес после поражения от Рейеса: «Могу выступать гораздо лучше»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC Europe
