Анте Делия и Джонни Уокер подерутся на турнире UFC в Белграде

UFC анонсировал поединок Анте Делии (26-8) и Джонни Уокера (22-10) на турнире в Белграде, который состоится 1 августа.

Бой пройдет в тяжелом весе. Ранее Уокер выступал в полутяжелом дивизионе.

Делия в феврале проиграл Сергею Спиваку судейским решением.

Уокер в апреле проиграл Доминику Рейесу раздельным решением.

