Эйферт – о спаррингах с Ковалевым: «Это мой идол. Следил за его карьерой в детстве»

Михаэль Эйферт признался, что в детстве активно следил за карьерой Сергея Ковалева .

«Бивол – очень хороший боксер, бывший абсолютный чемпион. В боксе все возможно, упорно готовлюсь. Родные мотивируют меня.

Спарринги с Сергеем Ковалевым? Да, мы тренировались в Узбекистане. Хороший опыт, очень интересно. Я в детстве следил за его карьерой. Это мой идол», – сказал Эйферт на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста Спортса’’ Вадима Тихомирова.

Напомним, Дмитрий Бивол и Михаэль Эйферт проведут поединок в Екатеринбурге 30 мая.

