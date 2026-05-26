  • Экс-менеджер Усика Красюк: «Советую Александру завершить карьеру в расцвете сил. Ему стоит остановиться»
Экс-менеджер Усика Красюк: «Советую Александру завершить карьеру в расцвете сил. Ему стоит остановиться»

Бывший менеджер Александра Усика советует украинцу завершить боксерскую карьеру.

«По карточкам я отдал Усику три раунда. Профессиональное боксерское судейство – неточная вещь. Нельзя просто ввести данные в компьютер и получить верный результат. Я не судья, но у меня есть опыт в боксе.

Если бы я мог дать ему совет, то его следующим соперником стали бы семейные дела или, возможно, бизнес. Именно на этом ему нужно сосредоточиться. Ему стоит остановиться. Лучше уйти на час раньше, чем на две минуты позже. К сожалению, это правда. Это касается не только бокса, но и всего в жизни.

Это очень сложное решение для Усика, ведь он на вершине и все еще непобежденный. Нужно думать о будущем. Я советую ему завершить карьеру в расцвете сил и остаться в памяти как один из самых выдающихся и величайших бойцов всех времен», – сказал Красюк в интервью Boxing King Media.

Поединок между Верховеном и Усиком закончился в 11-м раунде досрочной победой украинца техническим нокаутом. Рефери остановил бой после гонга об окончании раунда.

Усик – о поединке с Верховеном: «Ребята, я просто не хотел, чтобы вам было скучно»

Стэйтем – о выступлении Верховена в поединке с Усиком: «Совершенно потрясающе, Рико! Тебя лишили возможности закончить бой. Ужасная остановка»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’’
Побить Итауму напоследок и с соревновательной составляющей можно завязать, а дальше рубить супер кэш в выставочных боях, я помню как перед первым боем с Джошуа говорили если Усик его победит то можно считать его одним из лучших в истории, с тех пор он всех конкурентов прошел, Итамума похож на доминирующего чемпиона будущего, победа над ним будет красивой точкой в спортивной карьере.
Если Усик будет таким же с Итаумой как с Верховеном. То может и проиграть
Пока ему платят по 100 лямов за бой никуда он не уйдет, да и никто бы не ушел
Не твоя теперь, вот ты и бесишься.
Очень мудрые слова .
он за бой получил больше 100 , без значимого урона, в бою с непрофессионалом. Ты считаешь он мало сделал этим боем для семьи?
При всём уважении к Усику как к боксёру, он чадал получать крупные чеки в тяжёлом весе, заскочив туда и отметелив. Тяжёлый вес в таком упадке, что он там всех по 2 разу выйграл. Да, его заслуга велика, но и нельзя снимать со счета пластинку которую нам включали. В тяжёлом весе один удар может решить бой, только забывали дополнить если попадёт.
Организатором нужно было продать бой они это сделали на 5+, всё только и обсуждают этот бой. Сценарий где боксёр деклассирует непрофильного бойца ,всём приелся, вот и дали другой сценарий. Если кто верит и готов платить за такую шляпу летс гоу.
У меня лишь один вопрос к тебе .
Ты фахитос со свининой или говядиной ?
