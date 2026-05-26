Экс-менеджер Усика Красюк: «Советую Александру завершить карьеру в расцвете сил. Ему стоит остановиться»

Бывший менеджер Александра Усика советует украинцу завершить боксерскую карьеру.

«По карточкам я отдал Усику три раунда. Профессиональное боксерское судейство – неточная вещь. Нельзя просто ввести данные в компьютер и получить верный результат. Я не судья, но у меня есть опыт в боксе.

Если бы я мог дать ему совет, то его следующим соперником стали бы семейные дела или, возможно, бизнес. Именно на этом ему нужно сосредоточиться. Ему стоит остановиться. Лучше уйти на час раньше, чем на две минуты позже. К сожалению, это правда. Это касается не только бокса, но и всего в жизни.

Это очень сложное решение для Усика, ведь он на вершине и все еще непобежденный. Нужно думать о будущем. Я советую ему завершить карьеру в расцвете сил и остаться в памяти как один из самых выдающихся и величайших бойцов всех времен», – сказал Красюк в интервью Boxing King Media.

Поединок между Верховеном и Усиком закончился в 11-м раунде досрочной победой украинца техническим нокаутом. Рефери остановил бой после гонга об окончании раунда.

