Тренер Бивола: «Эйферт может доставить проблемы Диме тем, чем это сделал Усику Верховен – нестандартностью»
Тренер Бивола считает, что Михаэль Эйферт может удивить Дмитрия.
«Эйферт может доставить проблемы Биволу тем, чем это сделал Александру Усику Рико Верховен – нестандартностью. Но такого не произойдет. Не должно быть никаких сюрпризов. Никогда в команде у Димы не стоит задачи досрочно победить. Цель – правильно построить бой, сохранить здоровье и боксировать безопасно. А там как будет. Бивол бьет довольно жестко, вероятность всегда есть.
Диме после такой паузы надо почувствовать ринг. Лучше отбоксировать все 12 раундов и провести хороший бой с заделом на следующие поединки», – сказал Кириллов.
Напомним, Дмитрий Бивол и Михаэль Эйферт проведут поединок в Екатеринбурге 30 мая.
