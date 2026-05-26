Тренер Бивола: «Эйферт может доставить проблемы Диме тем, чем это сделал Усику Верховен – нестандартностью»

Тренер Бивола считает, что Михаэль Эйферт может удивить Дмитрия.

Тренер Бивола считает, что Михаэль Эйферт может удивить Дмитрия.

«Эйферт может доставить проблемы Биволу тем, чем это сделал Александру Усику Рико Верховен – нестандартностью. Но такого не произойдет. Не должно быть никаких сюрпризов. Никогда в команде у Димы не стоит задачи досрочно победить. Цель – правильно построить бой, сохранить здоровье и боксировать безопасно. А там как будет. Бивол бьет довольно жестко, вероятность всегда есть.

Диме после такой паузы надо почувствовать ринг. Лучше отбоксировать все 12 раундов и провести хороший бой с заделом на следующие поединки», – сказал Кириллов.

Напомним, Дмитрий Бивол и Михаэль Эйферт проведут поединок в Екатеринбурге 30 мая.

Титульный бой Бивола в Екатеринбурге. Онлайн

Первый канал в прямом эфире покажет титульный бой Дмитрия Бивола и Михаэля Эйферта