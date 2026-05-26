  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Тренер Бивола: «Эйферт может доставить проблемы Диме тем, чем это сделал Усику Верховен – нестандартностью»
0

Тренер Бивола: «Эйферт может доставить проблемы Диме тем, чем это сделал Усику Верховен – нестандартностью»

Тренер Бивола считает, что Михаэль Эйферт может удивить Дмитрия.

Тренер Бивола считает, что Михаэль Эйферт может удивить Дмитрия.

«Эйферт может доставить проблемы Биволу тем, чем это сделал Александру Усику Рико Верховен – нестандартностью. Но такого не произойдет. Не должно быть никаких сюрпризов. Никогда в команде у Димы не стоит задачи досрочно победить. Цель – правильно построить бой, сохранить здоровье и боксировать безопасно. А там как будет. Бивол бьет довольно жестко, вероятность всегда есть.

Диме после такой паузы надо почувствовать ринг. Лучше отбоксировать все 12 раундов и провести хороший бой с заделом на следующие поединки», – сказал Кириллов.

Напомним, Дмитрий Бивол и Михаэль Эйферт проведут поединок в Екатеринбурге 30 мая.

Титульный бой Бивола в Екатеринбурге. Онлайн

Первый канал в прямом эфире покажет титульный бой Дмитрия Бивола и Михаэля Эйферта

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
logoбокс
logoДмитрий Бивол
logoМихаэль Эйферт
logoДмитрий Кириллов

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Вечер бокса RCC: Бивол – Эйферт, Шумков против Оливо и другие бои
вчера, 08:30
Объявлен состав судей поединка Бивола против Эйферта
22 мая, 09:05
Хирн ведет переговоры о поединке Бивола и Бенавидеса: «Бои с такими парнями, как Айферт, Дмитрию не нужны. Он жаждет больших вызовов»
18 мая, 09:59
Рекомендуем
Главные новости
Календарь боев в MMA и боксе в мае-июне-2026
вчера, 18:30
Махачев поделился прогнозом на бой Топурия – Гейджи: «Бой точно не пройдет всю дистанцию»
вчера, 17:22
Дастин Порье: «Если Конор сохранил хотя бы часть старого тайминга и навыков контрпанчера – у него будут шансы. Холлоуэй падал на канвас в трех последних боях»
вчера, 16:36
Роган – про турнир в Белом доме: «Это странная история. Мне не нравится идея боев на открытом воздухе»
вчера, 15:23
Дастин Порье готов вернуться в ММА ради четвертого боя против Конора Макгрегора
вчера, 14:05
Алекс Перейра показал актуальную форму перед поединком против Сирила Гана
вчера, 13:09Фото
UFC Macau: Ядун против Фигейредо, Павлович подерется с Тейшейрой и другие бои
вчера, 12:00
Фигейредо ответил Яну: «Уверен, однажды мы снова встретимся и я заткну этого ######»
вчера, 11:56
Бивол – о трилогии с Бетербиевым: «Она вполне реальна. Я говорил, что хотел отбоксировать и закрыть этот вопрос»
вчера, 10:50
Стивенсон – в ответ на вызов Топурии: «Я бы выбил из тебя все дерьмо»
вчера, 10:31
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем