У Верховена 113 успешных ударов в бою с Усиком – на один больше, чем у украинца

Появилась подробная статистика ударов в поединке Александра Усика и Рико Верховена .

Нидерландский боксер провел 508 ударов, из которых 113 достигли цели. Украинец пробил 499 раз – 112 успешно. Данные включают 11-й раунд, в котором Усик отправил соперника в нокдаун и по итогу победил техническим нокаутом.

По итогам 10-ти раундов Верховен вел по карточкам одного судьи (96-94), двое поставили ничью (95-95).

