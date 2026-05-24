У Верховена 113 успешных ударов в бою с Усиком – на один больше, чем у украинца
Появилась подробная статистика ударов в поединке Александра Усика и Рико Верховена.
Нидерландский боксер провел 508 ударов, из которых 113 достигли цели. Украинец пробил 499 раз – 112 успешно. Данные включают 11-й раунд, в котором Усик отправил соперника в нокдаун и по итогу победил техническим нокаутом.
По итогам 10-ти раундов Верховен вел по карточкам одного судьи (96-94), двое поставили ничью (95-95).
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Compubox
