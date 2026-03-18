  • Мовсар Евлоев: «Буду ждать бой за титул, Волк уже отошел от последнего боя. Готов драться в мае»
Евлоев хочет драться за титул в мае.

Мовсар Евлоев рассказал о готовности до лета провести титульный бой. 21 марта Евлоев возглавит турнир в Лондоне, где подерется с Лероном Мерфи.

«Март, апрель, май… Нормально. Я после боя не собираюсь домой, хочу остаться в США и ждать бой за титул. Тем более Волк уже отошел от последнего боя и может готовиться к следующему. Мне май тоже подходит», – сказал Евлоев.

Волкановски в последний раз выступал 1 февраля, когда победил Диего Лопеса единогласным решением судей.

Мовсар Евлоев: «Меня не любят в UFC? Кому их любовь нужна? Сделаю все, чтобы бой не был как у Оливейры и Холлоуэя»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sport24
1 комментарий
Ты же про 2027г, да?
