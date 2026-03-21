Волкановски объяснил, почему заинтересован в поединке с Евлоевым: «Хочу показать, что умею работать с дагестанской борьбой»
Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски объяснил, почему хочет провести бой с Мовсаром Евлоевым.
«Дагестанская школа борьбы – это уже давно проблема для бойцов. Многие просто не знают, как с этим справляться. Есть Чимаев, который доминирует за счет грэпплинга, Ислам с его борьбой. Все эти парни, которые так эффективны со своей дагестанской борьбой, чеченской борьбой, и многие не могут найти против них ответа.
В бою с Исламом вы видели, что я умею с этим работать. И я бы хотел подраться с парнем, который, если победит Лерона, будет иметь рекорд 20-0. Я бы предпочел Мовсара именно по этой причине», – сказал Волкановски.
21 марта Евлоев проведет поединок против Лерона Мерфи. Бой возглавит турнир UFC London.
