Волкановски объяснил, почему заинтересован в поединке с Евлоевым: «Хочу показать, что умею работать с дагестанской борьбой»

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски объяснил, почему хочет провести бой с Мовсаром Евлоевым.

«Дагестанская школа борьбы – это уже давно проблема для бойцов. Многие просто не знают, как с этим справляться. Есть Чимаев, который доминирует за счет грэпплинга, Ислам с его борьбой. Все эти парни, которые так эффективны со своей дагестанской борьбой, чеченской борьбой, и многие не могут найти против них ответа.

В бою с Исламом вы видели, что я умею с этим работать. И я бы хотел подраться с парнем, который, если победит Лерона, будет иметь рекорд 20-0. Я бы предпочел Мовсара именно по этой причине», – сказал Волкановски.

21 марта Евлоев проведет поединок против Лерона Мерфи. Бой возглавит турнир UFC London.

Алджамейн Стерлинг: «Евлоев – отличный боец. Его бои вовсе не скучные»

Хотел подраться на улице с Петром Яном и бегал 17 км за час. Лучший непобежденный россиянин в UFC

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
Волк удивится, когда не справится, а после узнает, что это была ингушская борьба на самом деле))
Русская рулетка, кубинские сигары, дагестанская борьба, американский футбол и др. Сложившиеся стереотипы. Волкановски на самом деле офигеет, узнав, что это была ингушская борьба
Ответ rusichi
Русская рулетка, кубинские сигары, дагестанская борьба, американский футбол и др. Сложившиеся стереотипы. Волкановски на самом деле офигеет, узнав, что это была ингушская борьба
У них обоих греко-римская борьба, а не ингушская или австралийская.
Ответ rusichi
Русская рулетка, кубинские сигары, дагестанская борьба, американский футбол и др. Сложившиеся стереотипы. Волкановски на самом деле офигеет, узнав, что это была ингушская борьба
все стереотипы перечисленные вами относятся к странам, а ингушская борьба равна дагестанской по маштабу , так что Волкановски не удивится
Раз ЮФС не хочет давать титульник Мовсару,Волк сам идет.Волк вообще красава,Топурию сначала вызвал,теперь Мовсара,до этого к Махачеву поднимался.Мужик.
Ответ Санта Клаус Клаустрофоб_1117044981
Раз ЮФС не хочет давать титульник Мовсару,Волк сам идет.Волк вообще красава,Топурию сначала вызвал,теперь Мовсара,до этого к Махачеву поднимался.Мужик.
Великий чемпион. GOAT.
Уважение Волку, хочет драться с лучшими.
Материалы по теме
Мерфи – о бое с Евлоевым: «Это будет сложное противостояние. Но я готов ко всему, что он может предложить»
вчера, 09:30
Мовсар Евлоев и Лерон Мерфи провели финальную дуэль взглядов перед боем
вчера, 08:15Видео
Мовсар Евлоев: «Только профаны считают меня скучным. Всегда ищу возможность завершить бой досрочно»
20 марта, 10:35
Рекомендуем
Главные новости
Уайт – о словах Джонса про предложение в $15 млн за бой в Белом доме: «Бой Джона не планировался в карде. Сколько ##### раз мне нужно это повторять?»
14 минут назад
Царукян в соцсетях: «Я следующий»
сегодня, 07:46
Ариэль Хельвани: «Не понимаю, как Мовсар мог победить 4:1»
сегодня, 07:38
Жеан Силва: «Хантер и Дана, вы знаете, кому звонить»
сегодня, 07:26
Уайт не заинтересован в боксерских поединках Топурии или Перейры: «Ни за что. Подобные бои – отстой»
сегодня, 07:16
Календарь боев в MMA и боксе в марте-2026
сегодня, 07:00
Стерлинг – о победе Евлоева: «Как Мовсар победил с учетом снятого балла? Объясните!»
сегодня, 00:17
Хабиб – о победе Евлоева: «Лучший. Поздравляю, брат»
сегодня, 00:05
Дана Уайт: «Возможно, Евлоев станет следующим соперником Волкановски. Я пока не думаю об этом»
сегодня, 00:02
Алекс Волкановски: «Теперь у Евлоева 20 побед без поражений. Думаю, он следующий»
вчера, 23:53
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем